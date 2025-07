Vizualizări: 325

„Interacțiune fără bariere”: „autodezvoltare responsabilă a individului – cheia dezvoltării țării”

— Vezi mai jos comunicatul de presă în limba ucraineană și limba engleză.Дивіться прес-реліз українською мовою нижче.See the press release in English below.La data de 27 iunie 2025, Alianța INFONET din Republica Moldova și Academia de Dezvoltare Profesională din Ucraina au organizat o masă rotundă de discuții sub genericul „Incluziune socială a persoanelor cu dizabilități în contextul ucrainean 2025”.La eveniment au participat reprezentanți celor mai relevante organizații neguvernamentale care activează pe domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova.Delegația ucraineană a fost reprezentată de• Zoya Garkavenko, Președintă Academiei de Dezvoltare Profesională (https://www.aproacademy.org/)• Yurii Voitiuk, Managerul Centrului de dezvoltare a tehnologiilor de comunicare fără bariere• Volodymyr Korpusenko, Trainer-instructor ăn cadrul proiectului „Interacțiune fără bariere”, veteran de război.Colegii din Ucraina au împărtășit experiența lor valoroasă în implementarea proiectelor pentru persoane cu dizabilități, inclusiv veterani, care au obținut dizabilitatea ca și consecință a războiului în desfășurare dintre Ucraina și Rusia. Prezentare generală a Academiei de Dezvoltare Personală a fost una inspirațiunile a proiectelor realizate, beneficiari și parteneri; rolul Academiei în interacțiunea cu instituțiile statului; metode de lucru interactive în grup, cu accent pe folosirea concretă a unor algoritmi de comunicare; învățare exponențială pentru adulți (părinți, asistenți sociali, psihologi, pedagogi, lucrători din sfera bancară etc); implementarea în practică a principiului „viață și comunicare fără bariere”. Au fost împărtășite și câteva istorii de succes, legate în special, de abilitarea persoanelor cu dizabilități din Ucraina pentru a deveni lideri comunitari și promotori ai drepturilor persoanelor cu diverse necesități speciale. Au fost menționate și o serie de tehnologii universale, adaptate local.Discuțiile au avut în vizor contextul regional și provocările curente, dar și viitoare. Un subiect care a generat o interacțiune productivă în grup a fost despre idei funcționale implementate în Ucraina, care ar putea fi replicate și în Republica Moldova (de exemplu, instrumente eficiente de ridicare a nivelului de conștientizare a populației despre necesitățile concrete ale persoanelor cu diverse tipuri de dizabilități).A doua parte a evenimentului a fost sub formă de dialog și „furtună de idei” despre schimb de bune practici și potențiale colaborări. În acest sens, ședința a culminat cu semnarea unui Memorandum de cooperare și parteneriat între Alianța INFONET și „Academia de Dezvoltare Profesională. Prin semnare acestui act părțile au convenit asupra unui parteneriat în domeniul educației postuniversitare și pentru adulți, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități pentru a crește eficiența propriilor activități, a asigura calitatea și eficacitatea acestora și vor acorda prioritate și atenție ideii: „autodezvoltare responsabilă a individului – cheia dezvoltării țării”.Deja pentru săptămâna viitoare este planificată o sesiune în format online și au fost stabiliți pași concreți pentru dezvoltarea unor proiecte comune în Republica Moldova.Pentru informații suplimentare:Victor Koroli, director executiv, Alianța INFONET+373 69252453, vkoroli@gmail.com Zoya Garkavenko, președintă, Academia de Dezvoltare Profesională+380 674412446, agenciaapro2020@gmail.com Această activitate a fost realizată de Alianța INFONET, în parteneriat cu Academia de Dezvoltare Profesională, în cadrul proiectului „Interacțiune fără bariere”._______1 липня 2025 рокуПРЕС-РЕЛІЗВзаємодія без бар'єрів: відповідальний саморозвиток особистості – ключ до розвитку країни27 червня 2025 року Альянс INFONET з Республіки Молдова та Академія професійного розвитку з України організували круглий стіл на тему «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю в українському контексті 2025».У заході взяли участь представники найважливіших неурядових організацій, що активно працюють у сфері просування прав людей з інвалідністю в Республіці Молдова.Українську делегацію представляли:• Зоя Гаркавенко, президентrf Академії професійного розвитку (https://www.aproacademy.org/ )• Юрій Войтюк, керівник Центру розвитку безбар'єрних комунікаційних технологій Академії професійного розвитку, радник ректора• Володимир Корпусенко, тренер та інструктор у рамках проекту «Взаємодія без бар’єрів», ветеран війни.Українські колеги поділилися своїм цінним досвідом реалізації проектів для людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок війни між Україною та Росією. Огляд Академії професійного розвитку був дуже надихаючим. Ми обговорили реалізовані проекти, бенефіціарів та партнерів; роль Академії у взаємодії з державними установами; інтерактивні методи групової роботи з акцентом на практичному використанні алгоритмів комунікації; експериментальне навчання для дорослих (батьків, соціальних працівників, психологів, педагогів, банківських фахівців тощо); та практичне застосування принципу «життя та спілкування без бар'єрів».Також було представлено кілька історій успіху, особливо щодо розширення можливостей людей з інвалідністю в Україні, щоб вони могли стати лідерами громад та захисниками прав людей з різними особливими потребами. Також було згадано низку універсальних технологій, адаптованих до місцевого контексту.У ході обговорень обговорювався регіональний контекст та поточні, а також майбутні виклики. Однією з тем, яка спонукала до продуктивної групової взаємодії, були функціональні ідеї, впроваджені в Україні, які можна було б відтворити в Республіці Молдова (наприклад, ефективні інструменти для підвищення обізнаності громадськості про конкретні потреби людей з різними типами інвалідності).Друга частина заходу проходила у формі діалогу та мозкового штурму, зосередженого на обміні передовим досвідом та потенційній співпраці. У зв'язку з цим зустріч завершилася підписанням Меморандуму про співпрацю та партнерство між Альянсом INFONET та «Академією професійного розвитку».Підписавши цю угоду, сторони домовилися про партнерство за двома напрямками: післядипломна освіта та освіта дорослих; та соціальна інтеграція людей з інвалідністю, з метою підвищення ефективності, результативності та якості їхньої діяльності, виходячи з принципу: «Відповідальний саморозвиток особистості – ключ до розвитку країни».Як продовження, наступного тижня заплановано онлайн-сесію для обговорення конкретних кроків щодо розробки майбутніх спільних проектів у Республіці Молдова.Для отримання додаткової інформації:Віктор Королі, виконавчий директор Альянсу INFONET+373 69252453, vkoroli@gmail.com Зоя Гаркавенко, президентка Академії професійного розвитку+380 674412446, agenciaapro2020@gmail.com Цей захід було проведено Альянсом INFONET у партнерстві з Академією професійного розвитку в рамках проєкту «Взаємодія без бар’єрів» ._______July 1, 2025PRESS RELEASEInteraction without barriers: responsible self-development of the person – the key to the development of the countryOn June 27, 2025, INFONET Alliance from the Republic of Moldova and the Academy for Professional Development from Ukraine organized a roundtable discussion entitled “Social Inclusion of People with Disabilities in the Ukrainian Context 2025.”The event was attended by representatives of the most relevant non-governmental organizations active in the field of promoting the rights of persons with disabilities in the Republic of Moldova.The Ukrainian delegation was represented by:• Zoya Garkavenko, President of the Academy for Professional Development (https://www.aproacademy.org/)• Yurii Voitiuk, Manager of the Center for the Development of Barrier-Free Communication Technologies• Volodymyr Korpusenko, Trainer and instructor within the “Interaction Without Barriers” project, war veteran.The Ukrainian colleagues shared their valuable experience in implementing projects for people with disabilities, including veterans who acquired disabilities as a result of the ongoing war between Ukraine and Russia. The overview of the Academy for Professional Development was very inspiring. We discussed the projects implemented, beneficiaries and partners; the Academy’s role in interacting with State institutions; interactive group work methods, with a focus on the practical use of communication algorithms; experiential learning for adults (parents, social workers, psychologists, educators, banking professionals, etc.); and the practical application of the principle “life and communication without barriers”.Several success stories were also shared, especially regarding the empowerment of people with disabilities in Ukraine to become community leaders and advocates for the rights of individuals with various special needs. A number of universal technologies adapted to the local context were also mentioned.The discussions addressed the regional context and current, as well as future, challenges. One topic that sparked productive group interaction was about functional ideas implemented in Ukraine that could be replicated in the Republic of Moldova (e.g., effective tools for raising public awareness about the concrete needs of people with various types of disabilities).The second part of the event took the form of a dialogue and brainstorming session focused on the exchange of good practices and potential collaborations. In this regard, the meeting concluded with the signing of a Memorandum of Cooperation and Partnership between INFONET Alliance and the “Academy for Professional Development”.By signing this agreement, the parties agreed on a partnership along two lines: postgraduate education and adult education; and social inclusion of people with disabilities, with the aim of increasing the efficiency, effectiveness, and quality of their activities, based on the principle: “Responsible self-development of the individual – the key to the development of the country.”As a follow-up activity, an online session is planned for next week to discuss concrete steps for developing future joint projects in the Republic of Moldova.For additional information:Victor Koroli, Executive Director, INFONET Alliance+373 69252453, vkoroli@gmail.com Zoya Garkavenko, President, Academy for Professional Development+380 674412446, agenciaapro2020@gmail.com This activity was carried out by INFONET Alliance, in partnership with the Academy for Professional Development, as part of the “Interaction Without Barriers” project.