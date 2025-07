Vizualizări: 142

Rolul planificării strategice integrate în procesul de dezvoltare a comunităților – subiect de studiu pentru APL

3 Iulie 2025 — Reprezentantele și reprezentanții administrației publice a 22 de localități, parte a Inițiativei „Leadership feminin pentru o guvernare sensibilă la gen” și-au consolidat cunoștințele în domeniul eficienței și integrării dimensiunii de gen în procesele decizionale, în cadrul atelierului „Rolul planificării strategice integrate în procesul de dezvoltare a comunităților.



Participantele și participanții, sub îndrumarea formatoarei Victoria Matveev, au lucrat în grup și au identificat elementele definitorii ale unei comunități și modalitățile de mobilizare a resurselor în vederea dezvoltării acesteia.



Accentul a fost pus pe resursa umană care, unită, indiferent dacă se află acasă sau peste hotare, poate spori gradul de bunăstare al unei comunități.



Potrivit Marianei Galea, primară la primul mandat a comunei Brătuleni, raionul Nisporeni, , în cadrul acestor ateliere este pus în valoare omul – celula comunității. „Din punctul meu de vedere, egalitatea de gen înseamnă să punem preț pe toate persoanele din comunitate și pe valoarea acestora. Numai așa vom putea să construim comunități mai sigure, mai prietenoase și mai incluzive”, a constatat aleasa locală.



La primul său mandat este și Veronica Mocan, primara satului Tudora, raionul Ștefan Vodă, care a menționat că la aceste evenimente are ocazia să cunoască și să preia din experiența colegelor care sunt de mai mult timp în administrația publică locală. „În afară de aceasta, putem afla mai multe despre modificările cadrului legal, atragerea de fonduri, dezvoltarea comunităților, ceea ce ne ajută să fim mai eficiente și să înregistrăm mai rapid rezultatele scontate”.



Atelierul s-a desfășurat la 25 iunie și a fost organizat în cadrul inițiativei „Leadership feminin, pentru o guvernare sensibilă la gen”, dezvoltată în parteneriat cu CALM, și se desfășoară sub egida a două proiecte implementate de UN Women Moldova: EVOLVE4GE, finanțat de Uniunea Europeană și „Femeile pentru Pace și Prosperitate”, finanțat de Biroul de Cooperare al Elveției