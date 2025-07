Vizualizări: 91

Dezvoltarea platformelor industriale multifuncționale cu participarea APL – subiect abordat de CALM și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

8 Iulie 2025 — La inițiativa Ministrei Dezvoltării Economice și Digitalizării Doina Nistor, reprezentanții CALM au participat la 7 iulie 2025 la o ședință comună pe tema dezvoltării platformelor industriale multifuncționale (PIM) cu participarea APL, în perspectiva finanțării PIM prin mijloacele Planului de Creștere al UE pentru RM pentru perioada 2025–2027.



Din partea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării au participat la ședință Ministra Doina Nistor, Viorel Garaz, secretar de stat și alte persoanele responsabile de domeniul PIM, iar CALM a fost reprezentat de către Viorel Furdui, director executiv, Alexandru Bujorean, primar de Leova, vicepreședinte CALM, Serghei Anastasov, primar de Comrat și vicepreședinte CALM (împreună cu consilierul său pe domeniu), precum și experții CALM Alexandru Osadcii și Igor Cristal.



Doamna ministră a solicitat suportul CALM în impulsionarea APL pentru o deschidere și cooperare cu ministerul și Guvernul în promovarea dezvoltării PIM pentru accelerarea reindustrializării, o economie durabilă și echilibrată, precum și valorificarea capitalului local și atragerea de investiții private, atât la nivel național, cât și local.



Secretarul de stat a menționat că în ședința viitoare de Guvern urmează a fi examinat proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Programului de stat pentru constituirea și dezvoltarea platformelor industriale multifuncționale, care va detalia scopul şi obiectivele, criteriile de eligibilitate pentru crearea și dezvoltarea PIM, perioada de implementare (2025–2028), finanțarea, precum și etapele, activitățile privind implementarea și supravegherea Programului, iar în componența Comitetului de coordonare al Programului va fi inclus și un reprezentant al CALM.



Programul va urmări crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnice și de producție pentru cel puțin 4 PIM-uri, atragerea investițiilor în cadrul fiecărui PIM de cel puțin 20 mil. de lei sau înregistrarea a cel puțin 7 rezidenți, precum și dezvoltarea socio-economică a unității administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora au fost constituite PIM.



Viorel Furdui a menționat că conceptul de dezvoltare a PIM se pliază bine cu conceptul de dezvoltare a orașelor-poli de crește, astfel încât este binevenit ca fiecare dintre aceste unități administrativ-teritoriale să implementeze asemenea platforme economice.



Alexandru Bujorean a arătat disponibilitatea și dorința autorităților publice locale din or. Leova pentru participarea la dezvoltarea PIM în teritoriul administrativ.



Serghei Anastasov a prezentat stadiul de realizare a unei inițiative similare (amplasarea unui parc industrial) în or. Comrat, cu susținerea unor parteneri de dezvoltare și a transmis materialele elaborate până în prezent ministerului pentru analiză suplimentară și eventuală sinergie pentru atingerea rezultatelor scontate. De asemenea, dl Anastasov a punctat că sunt necesare modificări legislative pentru ca APL să beneficieze de mai multe venituri din activitatea acestor entități, în special dacă se vor cheltui resurse (și acestea se cheltuie în realitate) din bugetele locale pentru asigurarea infrastructurii PIM (rețele de apă, canalizare, electricitate, gaz, căi de acces etc).



S-a convenit ca Ministerul și CALM să mențină în continuare o consultare tehnică pe această temă pentru a asigura o finalitate eficientă.



În cadrul Planului de Creștere al UE pentru RM pentru perioada 2025–2027, pentru crearea PIM sunt prevăzute mijloace financiare în sumă 250,0 mil. lei, implicit 50,0 mil. lei pentru 2025.