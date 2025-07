Vizualizări: 96

Nadejda Darie: „Rețeaua Femeilor CALM face posibilă întâlnirea inimilor și a ideilor”

8 Iulie 2025 — Rețeaua Femeilor CALM și Liga Femeilor Primare a Comunelor din România au o relație de cooperare încă din anul 2012. Nadejda Darie a fost timp de 22 de ani alături de colegele sale în calitate de primară a satului Zberoaia, Nisporeni și de 14 ani este secretară coordonatoare a Rețelei Femeilor Primare din cadrul CALM.



Datorită acestei relații de prietenie dintre liderele locale a fost posibilă recenta vizită de studiu a unei delegații de alese locale din R. Moldova la Constanța, România. Despre aceasta, dar și despre alte experiențe memorabile trăite de primarele noastre este editorialul semnat de Nadejda Darie.



La ora actuală, în Republica Moldova sunt 216 primare care s-au unit în cadrul Rețelei Femeilor CALM pentru a fi mai puternice, pentru a beneficia de suportul CALM și pentru a se inspira unele de la celelalte. Rețeaua a fost creată în anul 2011, în cadrul Congresului Autorităţilor Locale din Moldova.



CALM, cu suportul UN Women Moldova și-au trasat ca obiectiv creșterea rolului femeilor în procesul decizional la nivel local și național.



Ne mândrim cu faptul că Rețeaua Femeilor, care în acest an a sărbătorit 14 ani de activitate, a devenit un forum pentru schimbul de idei, cunoștințe și experiențe și, în același timp, o oportunitate excelentă de relaționare care oferă plus valoare în relațiile cu oamenii din comunități.



Femeile din APL, participante la diverse activități, și-au expus dorința de a se întâlni mai frecvent, fiind convinse că schimbul de experiență poate fi făcut și acasă, iar bunele practici implementate în R. Moldova merită să fie cunoscute și preluate.



Liderele locale au subliniat importanța Rețelei Femeilor prin intermediul căreia au posibilitatea să se cunoască mai bine și chiar să lege prietenii, să organizeze întruniri tematice, profesionale și să facă schimb de experiență– un aspect important mai ales pentru doamnele primare care sunt la primul mandat și care afirmă că au ce învăța de la colegele lor cu mai mulți ani de experiență în acest domeniu.



De asemenea, în cadrul Rețelei femeile au posibilitatea să găsească susținerea de care au nevoie, un sfat util la momentul potrivit, nu se simt singure în situații dificile. Rețeaua Femeilor adesea înseamnă „ca o familie”, unde toate sunt egale și apreciate deopotrivă (fără a pune în prim plan apartenența politică).



Un alt aspect important este că în cadrul acestei Rețele a CALM, femeile beneficiază de o pregătire profesională în baza exemplelor existente, au posibilitatea să identifice nu doar necesităţile și problemele din domeniile de interes comun, dar și soluțiile necesare pentru a depăși tot felul de obstacole.



Totodată femeile beneficiază de consultații pe probleme de ordin juridic, economic, financiar, statistic etc.



La fel de important este și faptul că alesele locale participă periodic la vizite de studiu în țară și peste hotare. Astfel, colegele lor cu mai multă experiență le arată prin exemplele proprii cum, cu dragoste și dedicație, pot fi transformate comunitățile noastre. Asemenea vizite au fost organizate chiar în primii ani de la crearea Rețelei. Scopul acestor vizite a fost asistarea Reţelei Femeilor din cadrul CALM în dezvoltarea capacităţilor de promovare a liderismului local al femeilor.



Primarele din localităţile vizitate au făcut prezentările satelor şi comunelor în care activează. Un capitol aparte în cadrul evenimentelor a fost vizitarea instituţiilor din localitate, schimbul de experienţă între participantele la seminar, expunerea opiniilor privind desfăşurarea programului preconizat, dar şi preluarea din bunele practici.



În toți acești 14 ani de când a fost creată Rețeaua, femeile sunt încurajate să participe la diverse emisiuni radio şi TV, în cadrul cărora promovează liderismul feminin în administraţia publică, vin cu propuneri privind ajustarea cadrului legislativ pe dimensiunea de gen ș.a.



În rezultatul acestui efort comun, la fiecare scrutin electoral numărul femeilor alese la primul mandat este în creștere. Astăzi, numărul femeilor reprezintă o pondere de 24% din totalul primarilor din R. Moldova. În România, de exemplu, doar 7% din primari sunt femei.



Revenind la începutul activității Rețelei, încă în anul 2011, o delegație formată din 18 primare din R. Moldova au avut posibilitatea să cunoască experiența regională relevantă a rețelei de primare din Letonia și să afle lucruri noi despre inițiativele și proiectele de dezvoltare locală de succes din perspectiva egalității de gen.



Un rol important în dezvoltarea RF din cadrul CALM a avut relația de prietenie și colaborare cu Liga Femeilor Primare din România – o structură din cadrul Asociației Comunelor din România.



Această colaborare a început încă din 2012, datorită inițiativei unei Doamne cu inimă mare, primara de Cumpăna, județul Constanța, prim-vicepreședintă a Asociației Comunelor din România (ACoR), președinta Ligii Femeilor Primare din cadrul ACoR, Mariana Gâju.



Un alt pas în fortificarea acestei prietenii a fost făcut prin vizita de studiu a 43 de femei primare din R. Moldova în comuna Cumpăna în anul 2013. Obiectivul a fost stabilirea de legături directe de dezvoltare a parteneriatelor din administrațiile publice locale din cele două țări, schimbul de experiență, negocierea implementării proiectelor socio-culturale la nivel local și județean, schimbul cultural, sportiv etc.



Au urmat și alte activități comune a primarelor din ambele țări, cum ar fi :



– Atelierul de lucru care s-a desfășurat la Cumpăna în iulie anul 2014 ;



– Conferința Moldo-Română a Femeilor Primare, cu genericul „Dezvoltarea locală prin participare echitabilă” (2017).



Au fost și alte evenimente cu un impact important în dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre aceste două rețele – activități care au demonstrat o dată în plus rolul femeii din APL în dezvoltarea localităților și asigurarea serviciilor publice de calitate.



De asemenea, femeile au învățat prin exemplul propriu, dar și a colegelor lor, cum să depăşească toate obstacolele şi să demonstreze societăţii că şi femeile pot reuşi, că trebuie să aibă încredere în forţele proprii și să nu renunțe la aspirațiile lor.



Alte evenimente cu impact în activitatea Rețelei Femeilor CALM au fost vizitele de studiu în localităţi din Republica Moldova, conduse de primare.



Prin asemenea inițiative, femeile au posibilitatea de a crea un mentorat viabil, un instrument de realizare a echilibrului de gen în administrație, de ghidare şi sprijinire a femeilor la început de activitate şi să încurajeze alte femei să se implice în procesele decizionale.



Un alt eveniment memorabil a fost organizat în anul 2018, când un grup de primare din cadrul Rețelei CALM a participat la Festivalul Internațional „Rodul Pământului”. Evenimentul s-a desfășurat în comuna Cumpăna, județul Constanța, iar oaspeți au fost producătorii agricoli, crescătorii de animale, de păsări, meșterii populari și gospodinele din România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Republica Moldova. Toți au veniți să-şi prezinte talentul, hărnicia şi priceperea, inclusiv la lucrul câmpului.



În cadrul evenimentului au avut loc parada portului popular, expoziție cu vânzare a recoltei pamântului, expoziție și promovare turistică și gastronomică, ateliere de gastronomie aplicată, concursuri de sculptură în fructe și legume, rețete inedite, spectacole de muzică popular. Alături de alesele locale din R. Moldova, circa 10.000 spectatori și spectatorare au admirat efortul APL din Cumpăna care au organizat un asemenea festival fastuos.



Un alt eveniment încărcat de emoție, reflecție și dialog a fost Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a Ligii Femeilor, Primare ale Comunelor din România și Conferința Internațională „Femeile primare – lidere în administrația locală. Provocări și perspective europene” care s-a desfășurat la sfârșitul lunii iunie, anul curent, la Constanța și care ne-a arătat o dată în plus că nu suntem singure. Că oriunde în Europa sau în lume femeile din administrația publică locală împărtășesc aceleași provocări, aceeași dăruire, aceeași dorință sinceră de a lăsa în urma lor comunități mai bine pregătite pentru viitor.



Ne-am bucurat că și noi , reprezentante ale Rețelei Femeilor din cadrul CALM, am avut posibilitatea să fim parte la acest eveniment alături de colege din Letonia, Lituania, Regatul Maroc, Serbia, Muntenegru, Ucraina și România. Pe această cale mulțumim colegilor și colegelor din ACoR și tuturor celor care au făcut posibilă această întâlnire a inimilor și a ideilor.



Bunul nostru prieten și îndrumător, Emil Drăghici, Președintele AcoR spune adesea că ,,,Prin Unire se realizează Fapte Mari” și nu avem cum să nu-i dăm dreptate.



Noi, CALM- ul, nu am fi atât de cunoscuți pe arena internațională fără sprijinul și promovarea ACoR, efort pentru care le suntem extrem de recunoscători.



Fără UN Women Moldova nu știu dacă am fi reușit să creăm o Rețea atât de puternică a Femeilor, care să unească, să susțină și să încurajeze liderele locale.



Fără primarii și primarele care au crezut în CALM încă de la crearea asociației în anul 2010, dar și până în prezent, nu știu dacă vocea noastră ar fi fost la fel de bine auzită.



Fără unitatea aleșilor locali și aleselor locale nu știm dacă am fi reușit să rezistăm în perioade când democrația locală din R. Moldova era pusă la grea încercare.



Fără suportul Consiliului Europei nu știm dacă am fi rezistat în vremuri de restriște.



Vă mulțumim tuturor pentru susținere! Prin Unirea Oamenilor, a Sufletelor și Cugetelor, se realizează fapte mari!