Dan Perciun despre noua formulă de finanțare a grădinițelor: „Nicio instituție preșcolară nu va fi închisă și niciuna nu va avea mai puține resurse”

15 Iulie 2025 — Inițiativa Ministerului Educației și Cercetării de a implementa o nouă formulă de finanțare a instituțiilor preșcolare de învățământ a fost prezentată CALM/APL la 14 iulie.



Potrivit Ministrului Dan Perciun, eforturile de a elabora o formulă de finanțare pentru grădinițe datează din anul 2014. „Noi am inițiat acest proces doi ani în urmă, pornind de la realitatea că avem grădinițe cu același număr de copii, dar cu finanțare foarte diferită. Sunt grădinițe care își permit în fiecare an să facă investiții de 2 milioane de lei din bugetul propriu și sunt grădinițe unde nu există suficiente resurse măcar pentru necesitățile de bază, deși parametrii acestor instituții sunt similari, inclusiv numărul de copii este identic. Pornind de la această inechitate, ne-am dorit să găsim o formulă care să susțină, în special, grădinițele cu bugete mici”, a explicat Ministrul.



Dan Perciun a subliniat că obiectivul Ministerului Educației și Cercetării este de a păstra toate instituțiile preșcolare din localitățile noastre, dar și de a reglementa aspecte de formare a bugetului fiecărei instituții. „Până la moment, bugetele instituțiilor de învățământ preșcolar nu au fost formate în baza unei formule.”



O experiență de pilotare a modelului propus a fost inițiată anul trecut în patru raioane. În rezultatul pilotării a fost elaborat un raport ce stă la baza creării formulei existente.



Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, noua formulă de finanțare a grădinițelor este necesară pentru a elimina discrepanțele mari în cheltuielile per copil între diverse instituții și ar elimina condițiile de educație inegale pentru copii.



Anterior, aleșii locali au atras atenția nu o singură dată că sistemul actual de finanțare nu reflectă nevoile reale ale fiecărei grădinițe.



Marcel Spătari, unul dintre autorii noii metodologii, a accentuat faptul că odată cu implementarea acesteia, se va permite o alocare mai precisă și mai echitabilă a resurselor, ajustată în funcție de numărul de copii și nevoile specifice ale acestora. „Totodată, noua formulă include mecanisme care să ajusteze finanțarea în funcție de factori specifici, cum ar fi prezența copiilor cu cerințe educaționale speciale sau vorbitori de alte limbi decât cea de stat etc”.



Potrivit estimărilor Ministerului Educației și Cercetării, în urma implementării noii formule, nicio grădiniță nu va avea bugete mai mici, doar că instituțiile preșcolare suprafinanțate vor obține mai puține resurse, fiind favorizate instituțiile preșcolare puternic subfinanțate.



Un proiect de hotărâre al Guvernului la acest subiect ar urma să fie votat în ședința din 16 iulie.



Sursa foto: mec.gov.md