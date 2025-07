Vizualizări: 35

Rolul APL în avansarea integrării europene a R. Moldova este incontestabil

16 Iulie 2025 — Primari din toate regiunile R. Moldova s-au întrunit la 16 iulie în cadrul sesiunii informative „Europa acasă: rolul autorităților locale în avansarea integrării europene". Evenimentul a fost organizat de către Asociația Suedeză a Autorităților și Regiunilor Locale (SALAR) Internațional în cadrul proiectului PACE Local: Administrație Publică Locală și Implicare Cetățenească, în colaborare cu Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM); Delegația Uniunii Europene în Moldova și Biroul de Integrare Europeană.



Obiectivele proiectului PACE Local sunt promovarea democrației, sporirea responsabilității, transparenței și sprijinirea alinierii practicilor de guvernare locală la legislația și standardele Uniunii Europene.



În deschiderea evenimentului, președinta CALM, primară de Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan, a mulțumit Suediei pentru sprijinul oferit autorităților publice locale în procesul de aderare la UE. „În rezultatul acestei inițiative salutabile, vom îmbunătăți sistemul administrativ local, vom dezvolta servicii de calitate și ne vom pregăti să aplicăm la proiecte de aderare. Astfel vom crea Europa acasă", a declarat președinta CALM.



Coordonatoarea națională de proiect PACE Local, Patricia Varzari, a prezentat autorităților publice locale detalii despre această inițiativă, menționând că SALAR internațional reprezintă vocea celor 290 de municipalități și douăzeci și una de regiuni din Suedia. „Deschiderea negocierilor pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană este un moment istoric, dar are și multiple provocări. Europa nu se începe și nu se încheie în Chișinău, dar în localitățile noastre. Tocmai din acest motiv vrem să acționăm de jos în sus, ținând cont de necesitățile din comunitățile noastre."



Consilierul de nivel înalt al Uniunii Europene pentru reforma administrației publice, Victor Giosan, a vorbit despre procesul de aderare, oportunitățile directe și indirecte pe care le are R. Moldova în calitate de stat candidat, dar și despre provocările cărora trebuie să le facem față în acest parcurs. „Cel mai important este să nu ratăm această șansă reală de a deveni membri ai Uniunii Europene", a punctat Victor Giosan.



Șeful Biroului pentru Integrare Europeană, Ghenadie Marian, a explicat cum are loc procesul de integrare și care sunt pașii următori pe care trebuie să-i întreprindem. „Fiecare dintre noi are datoria să promoveze imaginea pozitivă a R. Moldova peste hotare, astfel încât fiecare țară UE în parte să ratifice tratatul de aderare atunci când vom fi pregătiți."



Expertul CALM Igor Cristal a scos în evidență faptul că autoritățile publice locale sunt piloni ai integrării europene de jos în sus. „Rolurile principale ale APL în procesul de integrare sunt implementarea a circa 70% din acquis-ul UE; gestionarea fondurilor europene; dialogul cu cetățenii și UE, dar și promovarea valorilor UE în comunitățile locale." De asemenea, expertul CALM a atras atenția asupra cooperării descentralizate a APL. „Colaborarea între APL din diferite țări prin înfrățiri, parteneriate, schimburi de experiență, investiții etc., este extrem de utilă deoarece ajută țările candidate să învețe și să implementeze standardele și regulile UE".



În același context s-a vorbit despre rolul CALM în aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană. „Încă de la crearea sa în 2010, CALM a militat pentru descentralizare și autonomie locală – valori ale UE. Activitatea noastră la nivel național și internațional a fost tocmai pentru a apropia sistemul de administrație publică locală din R. Moldova de standardele europene", a declarat directorul executiv al CALM Viorel Furdui.



Directorul executiv a făcut o prezentare a instituțiilor și subdiviziunilor Consiliului Europei, amintind participanților că datorită intervenției acestei structuri europene, democrația locală din R. Moldova a fost salvată în perioade când se încerca uzurparea puterii în stat.



„Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei are ca obiectiv consolidarea democrației locale și regionale în cele 46 de țări membre, dar și monitorizare aplicării Cartei Europene a Autonomiei Locale. "



Totodată, Viorel Furdui a vorbit despre creșterea rolului Comitetului European al Regiunilor în procesul de implementare a cerințelor și standardelor UE. „Ne bucurăm că la solicitarea noastră și a colegilor din România, a devenit posibilă crearea unui grup de lucru pe lângă Comitetul European al Regiunilor. Astfel opinia CALM va fi cunoscută în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, iar Comitetul European al Regiunilor va fi conectat la realitățile din teritoriile R. Moldova", a conchis directorul executiv.



Vicepreședintele CALM, primarul de Sireți, Strășeni, Leonid Boaghi, a prezentat oportunitățile de finanțare a APL din fonduri europene, dar și mecanismele de aplicare.



Sesiuni informative similare vor fi organizate în următoarele două luni în toate raioanele R. Moldova.