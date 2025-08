Vizualizări: 44

Se limpezesc apele în domeniul gestionării bazinelor acvatice. În comunitățile locale vor ajunge mai multe resurse financiare – inițiativele CALM au fost susținute de Guvern

1 August 2025 — Încă 88 de proiecte depuse de către Autoritățile Publice Locale în cadrul Programului Europa este aproape” vor fi finanțate în acest an.



„Alături de cele 132 proiecte selectate pentru finanțare în anul 2025, Guvernul a identificat resursele financiare necesare pentru a începe în acest an finanțarea a încă 88 de proiecte ce vizează reparația de drumuri locale sau alte elemente de infrastructură din satele și orașele noastre”, a declarat viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea.



Amintim că în ședința Guvernului din 30 iulie a fost aprobată Hotărârea de Guvern pentru finanțarea în perioada 2025-2026 a tuturor celor 579 de proiecte depuse de APL „Europa este aproape”.



Menționăm că încă de la lansarea programului „Europa este aproape”, ce prevede modernizarea drumurilor locale, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a participat la simplificarea condițiilor de depunere a dosarelor de către primării și a insistat ca toate proiectele eligibile să fie finanțate.



Tot în ședința Executivului din 20 iulie, Guvernul a decis să acopere cheltuielile suplimentare generate de creșterea prețurilor la energia electrică pentru APL. Alocarea a 56. 9 milioane de lei autorităților publice locale, sub formă de transferuri cu destinație specială, a fost făcută în baza solicitărilor CALM, în rezultatul execuției bugetelor locale pentru primul semestru al anului curent.



O altă decizie votată de membrii Cabinetului de Miniștri, așteptată de autoritățile publice locale și promovată intens în ultimii ani de CALM, vizează aprobarea criteriilor de stabilire a importanței naționale pentru 56 de iazuri și lacuri de acumulare.



Statutul de „importanță națională” stabilește modul în care corpurile de apă trebuie gestionate – fie că sunt în proprietatea statului sau a autorităților locale. Acest proiect va permite impulsionarea delimitării iazurilor după proprietate și înregistrării majorității lor după APL. Astfel, se pun bazele soluționării unei probleme care de zeci de ani nu permitea APL și comunităților locale să utilizeze aceste bunuri în interes public.