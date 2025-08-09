Vizualizări: 232

CALM și Ministerul Finanțelor în căutarea soluțiilor urgente și durabile pentru cofinanțarea proiectelor externe

9 August 2025 — La data de 7 august 2025, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a avut o întrevedere cu ministra Finanțelor, Victoria Belous, și alți reprezentanți ai ministerului, pentru a discuta provocările legate de cofinanțarea proiectelor cu asistență externă și identificarea unor soluții sustenabile care să sprijine dezvoltarea locală.



În contextul în care primăriile din Republica Moldova câștigă tot mai frecvent proiecte internaționale – precum cele obținute recent de comuna Cubolta din raionul Sângerei, în valoare de 1,5 milioane euro – contribuția proprie de 10–20% impusă de regulamentele de finanțare devine o barieră majoră, din cauza resurselor limitate în bugetele locale.



Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a subliniat necesitatea creării unui fond de stat dedicat cofinanțării, în special în contextul integrării europene a Republicii Moldova. „Este nevoie de a susține primăriile în acest demers, astfel încât să poată atrage investiții importante în localitățile noastre”, a declarat V. Furdui.



Vicepreședintele CALM, Leonid Boaghi, primarul satului Sireți, Strășeni, a propus modificarea Măsurii 3.1 din FNDRL pentru extinderea eligibilității către toate proiectele cu finanțare externă, precum și introducerea unei componente de cofinanțare în fondurile existente – Rutier, Ecologic, Eficiență Energetică etc.



Vicepreședintele CALM, Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura, Ialoveni, a evidențiat beneficiile colaborării între autoritățile locale și cele centrale: „Dacă administrația publică centrală ne va întinde o mână de ajutor și va cofinanța acele 2–10 sau 20% din fondurile pe care le aducem noi, cresc șansele ca să dezvoltăm R. Moldova mult mai rapid.”



Primara de Telița, Anenii Noi, Rodica Rusu, a menționat că, deși există aproximativ zece programe europene la care pot aplica primăriile, problema cofinanțării rămâne un obstacol major, chiar și în cazul simplificării procedurilor birocratice.



Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a fost de acord cu necesitatea identificării unor soluții sustenabile, inclusiv prin dezvoltarea de mecanisme și proceduri eficiente, inspirate din bune practici internaționale, care să sprijine autoritățile locale în realizarea proiectelor de dezvoltare.



În cadrul întrevederii au fost abordate și alte teme esențiale, precum dificultățile în executarea lucrărilor publice, achiziționarea echipamentelor și tehnicii specializate, obstacolele întâmpinate în procesul de achiziții publice, dar și asigurarea resurselor necesare pentru achitarea creșterilor salariale din cadrul APL. Ministerul Finanțelor a dat asigurări că nu vor exista rețineri la plata salariilor.