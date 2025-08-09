Vizualizări: 284

„Satele Moldovei între provocări și oportunități: Ce spun aleșii locali”

9 August 2025 — În cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM”, lideri locali și reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) discută despre provocările și oportunitățile dezvoltării comunităților rurale. Invitații acestei ediții sunt Viorel Furdui (director executiv CALM), Leonid Boaghi (primar Sireți, Strășeni, vicepreședinte al CALM), Alina Pascaru (primara comunei Bănești, Telenești), Ina Codreanu (primara satului Andrușul de Sus, Cahul), Dumitru Stoica (primarul satului Țînțăreni, Telenești), Valeriu Lazarenco (primarul satului Leușeni, Telenești) și Victor Macrii (primarul comunei Saharna Nouă, Rezina).



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm.md: https://www.calm.md/satele-moldovei-intre-provocari-si-oportunitati-ce-spun-alesii-locali/