Vizualizări: 606

Vocea primarilor: „Investițiile bine gestionate pot revitaliza comunitățile și pot aduce R. Moldova mai aproape de standardele europene”

16 August 2025 — Atunci când primăriile atrag investiții în localitate, beneficiile depășesc cu mult modernizarea infrastructurii. Nu este vorba doar despre grupuri sanitare funcționale și apă caldă în școli, drumuri asfaltate sau acces la rețele de apă și canalizare. Este vorba despre crearea unor condiții care stimulează dezvoltarea durabilă și fac localitățile — fie sate, fie orașe — mai atractive pentru cetățeni. Despre aceste transformări, realizate cu sprijinul fondurilor europene, discutăm în emisiunea „La Înălțime cu CALM”. Protagoniștii ediției sunt primari care contribuie la schimbarea comunităților lor:



• Alexandr Petkov, primarul municipiului Bălți și vicepreședinte al CALM

• Ile Calistru, primarul satului Ciuciulea, Glodeni

• Natalia Ciobanu, primara satului Petrușeni, Rîșcani

• Alexandru Spătaru, primarul satului Limbenii Vechi, Glodeni

• Agulceana Scutelnic, primara satului Horodiște, Rîșcani

• Nelu Glasu, primarul orașului Costești, Rîșcani



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/vocea-primarilor-investitiile-bine-gestionate-pot-revitaliza-comunitatile-si-pot-aduce-r-moldova-mai-aproape-de-standardele-europene/