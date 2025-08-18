Vizualizări: 3618

Guvernul Republicii Moldova investește 3 miliarde de lei în dezvoltarea regională: 87 de proiecte vor transforma comunitățile locale

18 August 2025 — Guvernul Republicii Moldova, prin Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a anunțat alocarea a circa 3 miliarde de lei pentru finanțarea a 87 de proiecte de dezvoltare regională, selectate în urma unui apel competitiv desfășurat în cadrul ediției 2024 a Concursului de propuneri. Proiectele vor fi implementate în perioada 2025–2027, cu sprijinul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).



Cele 87 de proiecte acoperă patru direcții strategice:



• Apă și canalizare – 47 proiecte

• Turism – 19 proiecte

• Revitalizare urbană – 15 proiecte

• Infrastructură de afaceri – 6 proiecte



Proiectele vor fi implementate în toate cele cinci regiuni de dezvoltare ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău și UTA Găgăuzia. Printre localitățile beneficiare se numără orașe și sate cu orientări politice diverse, confirmând angajamentul Guvernului pentru o alocare echitabilă și obiectivă a resurselor publice.



Vicepremierul Vladimir Bolea a subliniat: „Cele 87 de proiecte nu înseamnă beneficii doar pentru 87 de localități. Având impact regional, ele vor aduce îmbunătățiri vizibile în zeci de comunități și vor contribui la creșterea calității vieții pentru mii de cetățeni.”



Viorel Furdui, director executiv al CALM, a salutat decizia Guvernului: „CALM militează de ani de zile pentru depolitizarea alocării finanțelor publice. Ne bucurăm că această abordare începe să prindă contur. Este esențial ca toate localitățile, indiferent de culoarea politică, să beneficieze de investiții care să le apropie de standardele europene.”



Exemple de proiecte:



• Nord: Reabilitarea canalului de canotaj din Bălți, extinderea rețelei de canalizare în Soroca, restaurarea Conacului Pommer din Țaul.

• Centru: Stație de epurare în Anenii Noi, dezvoltarea turismului la Orheiul Vechi, modernizarea curților de bloc în Călărași.

• Sud: Reabilitarea Casei de Cultură din Cimișlia, crearea unui hub turistic în Văleni, extinderea rețelelor de canalizare în Căușeni.

• UTA Găgăuzia: Depozit de ambalare în Comrat, rețele de apă în Vulcănești, revitalizare urbană în Ceadâr-Lunga.

• Chișinău: Canalizare în Cruzești, sală sportivă cu piscină în Budești, drumuri modernizate în Trușeni și Băcioi.



Proiectele vor fi incluse în Documentul Unic de Program, urmat de semnarea contractelor de finanțare și demararea lucrărilor.



Sursa foto: midr.gov.md