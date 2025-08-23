Vizualizări: 166
Viitorul satelor și orașelor începe cu viziunea primarilor de azi
23 August 2025 — Astăzi, în cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM”, discutăm despre provocările majore cu care se confruntă administrațiile locale, dar și ce le determină să pună umărul la dezvoltarea comunităților lor. Alexandru Botnari, primar al municipiului Hâncești aflat la al șaselea mandat, vicepreședinte al CALM, ne împărtășește viziunea sa despre leadershipul local și ne explică de ce a ales să rămână aproape de oameni. Vom merge apoi în comuna Sărata Galbenă, Hâncești, unde Mihail Moldovan, primar la al treilea mandat, ne vorbește despre dificultățile de a administra cinci localități și despre speranța pe care o vede în integrarea europeană. În partea a doua a emisiunii cunoaștem tineri primari aflați la început de drum: Stela Baidu din Valea Perjei, Cimișlia și Dionisie Sandu din Voinescu, Hâncești. Ambii ne inspiră prin determinarea lor de a rămâne în satele natale și de a contribui la dezvoltarea acestora. Dionisie Sandu ne povestește despre cum perseverența l-a ajutat să obțină mandatul de primar.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm.md: https://www.calm.md/viitorul-satelor-si-oraselor-incepe-cu-viziunea-primarilor-de-azi/
