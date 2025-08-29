Vizualizări: 79

7 noi proiecte de dezvoltare regională contractate pentru a fi realizate în Regiunea Centru

29 August 2025 — Joi, 28 august, în prezența dlui Vladimir Bolea, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a avut loc ceremonia de semnare a contractelor de finanțare pentru un șir de proiecte de dezvoltare regională, selectate în cadrul Apelului de propuneri de proiecte - ediția 2024.



Pentru Regiunea Centru au fost semnate contractele pentru 7 dintre cele 34 de proiecte aprobate spre finanțare și incluse recent în Documentul Unic de Program 2025-2027.



Aceste proiecte marchează începutul unei noi etape de investiții majore, care vor contribui la modernizarea infrastructurii, dezvoltarea urbană și îmbunătățirea serviciilor publice pentru locuitorii regiunii.



Cele 7 proiecte contractate:



Sporirea atractivității obiectivelor turistice din raionul Călărași, prin reabilitarea și amenajarea infrastructurii.

Reparația drumului de acces la obiectivul turistic Rezervația Naturală „Plaiul Fagului", Rădenii Vechi.

Dezvoltarea parcului de odihnă și agrement și a acceselor către cartierele rezidențiale din zona luncii râului Cogîlnic, municipiul Hîncești.

Construcția apeductului magistral de la punctul de conectare (Apă Vital SA, Iași, România) - s. Măcărești, raionul Ungheni, cu ramificație spre 9 localități din raionul Nisporeni.

Construcția unei Stații regionale de epurare și extinderea sistemului de canalizare pentru orașul Nisporeni și comuna Vărzărești.

Conectarea satelor Maximovca, Mereni, Chirca și Botnăreștii Noi la apeductul magistral al municipiului Chișinău.

Construcția apeductului magistral pentru localitățile Costești și Pojăreni (Etapa IV).

În total, pentru întreaga țară au fost aprobate 87 de proiecte regionale, cu o valoare totală de aproximativ 3 miliarde lei, fonduri alocate de Guvern prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.



Ion Pînzari, director ADR Centru:

„Semnarea acestor contracte reprezintă un pas esențial în realizarea unor investiții care vor aduce beneficii directe comunităților din Regiunea Centru. Proiectele contractate astăzi reflectă prioritățile noastre strategice - modernizarea infrastructurii, dezvoltarea urbană și crearea unor condiții mai bune de trai pentru cetățeni. ADR Centru va asigura implementarea corectă și eficientă a acestor proiecte, în strânsă colaborare cu autoritățile locale și partenerii de dezvoltare."



