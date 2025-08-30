Vizualizări: 134
Puntea spre viitorul european – primarii care transformă satele R. Moldova
30 August 2025 — R. Moldova se construiește prin fiecare decizie locală, prin fiecare drum asfaltat, prin fiecare tânăr care alege să rămână sau să revină acasă. La Căușeni am cunoscut primari cu experiență de muncă peste hotare, dar care au decis să revină acasă și să transforme localitățile lor. În cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM”, tineri lideri, dar și primari cu experiență vorbesc despre:
• Proiecte de infrastructură, educație și cultură care modernizează comunitățile
• Nevoia de reformă administrativă pentru o dezvoltare durabilă
• Probleme ce necesită soluții concrete
• Importanța păcii și a unității pentru un viitor prosper.
Protagoniștii ediției sunt Igor Petracov – primarul comunei Zaim, r. Căușeni; Serghei Topală – primarul comunei Chircăieștii Noi, r. Căușeni; Sergiu Cibotaru – primarul satului Săiți, r. Căușeni; Ion Pădureț – primarul satului Popeasca, r. Ștefan Vodă; Claudia Nenov – primara comunei Baccealia, r. Căușeni; și Vasile Țînțari – primarul satului Copceac, r. Ștefan Vodă.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/puntea-spre-viitorul-european-primarii-care-transforma-satele-r-moldova/
