Dezvoltare prin cooperare – primarii care construiesc punți între comunități

6 Septembrie 2025 — În noua ediție a emisiunii „La Înălțime cu CALM” descoperim ce a stat la baza amalgamării voluntare a comunelor Călinești, Chetriș și satul Hâncești.



Primara Ala Procopciuc explică cum investițiile în infrastructură și trecutul comun au convins cetățenii să susțină această transformare. Emisiunea aduce în prim-plan și cooperarea transfrontalieră dintre primăriile din R. Moldova și România, cu proiecte europene de impact, precum cel câștigat de Elena Neaga, primara comunei Bălășești, Sîngerei.



Primarii aflați la al doilea mandat, precum Renata Gabor (Iezărenii Vechi, Sîngerei), împărtășesc lecțiile învățate și subliniază importanța cofinanțării și a pregătirii tehnice a proiectelor.



De asemenea, sunt prezentate vocile noilor lideri locali – Ghenadie Tarlapan (Pârlița, Fălești) și Vitalie Gârbu (Coșcodeni, Fălești) – care vorbesc despre provocările și speranțele lor în revitalizarea satelor.



În încheiere, primarul satului Filipeni, Leova, Tudor Camerzan, împărtășește impresiile sale de la Forumul Economic din Polonia, evidențiind oportunitățile de colaborare internațională pentru dezvoltarea comunităților locale.



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm.md: https://www.calm.md/dezvoltare-prin-cooperare-primarii-care-construiesc-punti-intre-comunitati/