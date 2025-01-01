Vizualizări: 141

Parteneriat strategic: CALM și Asociația Suedeză a APL își unesc eforturile prin proiectul „PACE Local”

8 Septembrie 2025 — Chișinău, 5 septembrie 2025 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a semnat un Acord de cooperare cu Asociația Suedeză a Autorităților Locale și Regiunilor (SALAR) și SALAR Internațional, marcând lansarea oficială a proiectului „Administrație Publică Locală, Implicarea Cetățenească (PACE Local)", ce va fi implementat în perioada aprilie 2025 – februarie 2029.



Acordul are drept scop consolidarea administrațiilor publice locale (APL) din Republica Moldova, prin îmbunătățirea guvernanței locale și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor, în contextul parcursului strategic al țării către aderarea la Uniunea Europeană.



Viorel Furdui, director executiv al CALM, a exprimat recunoștința față de SALAR, Guvernul Suediei și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA) pentru reluarea sprijinului APL din Republica Moldova:



„La începutul anilor 2010, cu susținerea Suediei, a fost inițiat procesul de descentralizare. Astăzi, în contextul integrării europene, rolul APL este crucial. Acestea trebuie să devină un actor puternic în procesul de reforme și integrare, iar cooperarea instituționalizată între APL, Guvern și partenerii internaționali este esențială."



La rândul său, Ryan Knox, director general al SALAR Internațional, a subliniat importanța principiului subsidiarității în sistemul suedez:



„ Rolul nostru este să ne asigurăm că vocea autorităților publice locale este auzită, inclusiv în dialogul cu instituțiile europene. Prin acest proiect, dorim să sprijinim membrii CALM în consolidarea capacităților și pregătirea pentru aderarea la UE."



SALAR Internațional, cu aproximativ 400 de angajați, reprezintă cele 290 de municipalități și 21 de regiuni ale Suediei, având și reprezentanță la Bruxelles pentru a promova interesele membrilor în cadrul instituțiilor europene.



Despre proiectul PACE Local



Proiectul „PACE Local" își propune, pe parcursul implementării (2025–2029), să contribuie la:



- dezvoltarea economică locală incluzivă;

- atragerea investițiilor în comunitățile rurale;

- digitalizarea serviciilor publice;

- îmbunătățirea calității infrastructurii și serviciilor locale, în special în:



1. gestionarea deșeurilor,

2. eficiența energetică,

3. accesul la apă potabilă,

4. salubritate.



Acest parteneriat reprezintă un pas important în susținerea autorităților locale din Republica Moldova, în vederea consolidării capacităților administrative și pregătirii pentru integrarea în Uniunea Europeană.