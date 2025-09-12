Vizualizări: 152
Lansarea rundei de prelegeri online „Conferințe Accesibilității. Parteneriat dintre Republica Moldova și Azerbaidjan pentru o societate civilă sustenabilă și incluzivă”
Chișinău, 16 Septembrie 2025 — Alianța INFONET anunță lansarea unei runde de prelegeri online, cu genericul „Conferințele Accesibilității. Parteneriat dintre Republica Moldova și Azerbaidjan pentru o societate civilă sustenabilă și incluzivă”. Această activitate este parte a proiectului „Consolidarea participării civice în Azerbaidjan”, cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) și de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Agenția Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ), în cadrul proiectului „Parteneriat pentru o societate civilă durabilă”. Obiectivul proiectului este facilitarea creării unei rețele de ONG-uri din Republica Moldova și Azerbaidjan, care vor coopera și vor face schimb de bune practici în domeniul integrării și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite și a dezvolta strategii comune pentru combaterea discriminării și excluziunii sociale.
Prin aceste evenimente, ne propunem să creăm, o platformă de comunicare pe termen lung, prin care experți consacrați în diverse domenii de incluziune, să vorbească despre politici publice și soluții practice funcționale, dar și despre istorii de succes în domeniul incluziunii persoanelor cu necesități speciale. Scopul conferințelor este discutarea problemelor de actualitate și promovarea soluțiilor prin transfer de experiență.
Grupul țintă al acestor conferințe: reprezentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova și Azerbaidjan. Conferințele vor fi susținute pe platforma zoom, pe parcursul a 2,5-3 ore și vor presupune prelegerea expertului internațional sau național, însoțită de o prezentare PPT, sesiune de întrebări-răspunsuri și, ca finalitate – formularea de concluzii și propuneri / soluții.
La 12 septembrie 2025 a avut loc prima conferință pe subiectul „Resurse pentru accesibilitate în România și în Uniunea Europeană” prezentată de Cristina Căluianu, expertă în domeniul accesibilității, implicată din anul 2010 în sectorul non-profit, ca membră fondatoare, membră al Consiliului de Administrație și Coordonatoare de Programe în cadrul Asociației CED România. Scopul Asociației fiind de a proiecta produse și servicii pentru persoane cu dizabilități care susțin accesibilitatea și incluziunea lor în toate domeniile vieții sociale. În 2014 Cristina Caluianu a fondat ”Accessible Romania by Sano Touring” – primul operator de turism accesibil din România. Este Expertă Națională pentru România în cadrul Centrului European de Resurse pentru Accesibilitate ”AccessibleEU” – o inițiativă emblematică în cadrul Strategiei Comisiei Europene pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 2021-2030, care împărtășește cunoștințe și bune practici privind accesibilitatea.
Din agenda conferinței susținute de experta Cristina Căluianu:
Date statistice despre dizabilitate (România și UE);
Cadrul strategic privind accesibilitatea la nivel global, UE, România;
Bune practici din România;
Centrul European de Resurse pentru Accesibilitate AccessibleEU etc.
Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, Director Proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com
Proiectul „Consolidarea participării cetățenilor în Azerbaidjan” este cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) și de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului este Asociația Obștească „Alianța NFONET”, care implementează proiectul „Consolidarea capacității organizațiilor societății civile din Azerbaidjan și Republica Moldova prin schimbul de experiență, lecții învățate și bune practici în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități”.
