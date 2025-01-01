Vizualizări: 106
Tinerii din Republica Moldova își dau întâlnire la IDEAthon-ul „Fii schimbarea! Inițiative ale tinerilor pentru dialog intercultural”
17 Septembrie 2025 — În perioada 17–19 septembrie 2025, peste 60 de tineri din diferite regiuni ale țării vor participa la IDEAthon-ul „Fii schimbarea! Inițiative ale tinerilor pentru dialog intercultural”, un eveniment dedicat dezvoltării ideilor inovatoare pentru promovarea dialogului intercultural și coeziunii sociale în comunități. Evenimentul este organizat de Centrul CONTACT, în parteneriat cu CMI – Fundația pentru Pace Martti Ahtisaari, și se desfășoară în cadrul proiectului „Coeziune socială prin dialog”, finanțat de Uniunea Europeană.
Evenimentul va reuni tineri, experți din domeniu, reprezentanți ai autorităților naționale, reprezentanți ai organizațiilor societății civile și parteneri de dezvoltare. Pe parcursul celor trei zile, participanții vor lucra în echipe, vor beneficia de sesiuni de instruire și mentorat și vor dezvolta proiecte cu impact real în comunitățile lor.
„Dialogul intercultural și rolul tinerilor în acest dialog este foarte aproape de inima Uniunii Europene. Pe lângă faptul că dialogul ajută ca să ne cunoaștem unii pe alții, să ne cunoaștem tradițiile, să schimbăm idei și opinii, dialogul intercultural fortifică coeziunea socială și contribuie la construirea încrederii, a solidarității și a sensului de apartenență”, a declarat Marcia Kammitsi, Manageră de proiect, Delegația Uniunii Europene în Moldova.
„Prin acest eveniment, ne dorim să îi încurajăm pe tineri să fie actori ai schimbării în comunitățile lor și să înțeleagă importanța dialogului intercultural și a coeziunii sociale în societatea de astăzi”, a declarat Serghei Neicovcen, director executiv al Centrului CONTACT.
„Acesta este un proiect care a venit la timpul potrivit pentru grupul social extrem de important pentru viitorul nostru. Noi avem multe valori care ne unesc și una dintre acestea este țara noastră Republica Moldova, pe care tinerii o iubesc și vor ca această țară să prospere”, a menționat Veaceslav Reabcinschii, director al Agenției Relații Interetnice.
„Tinerii sunt un grup cheie în promovarea dialogului intercultural și al coeziunii sociale, astfel noi încurajăm și susținem interacțiunea activă dintre diferite grupuri de tineri, participarea lor atât în discuții despre diversitate, toleranță și incluziune, precum și în realizarea de inițiative locale”, a declarat Elena Leșan, Manageră de proiect al CMI – Fundația pentru Pace Martti Ahtisaari.
IDEAthon-ul este conceput pentru a oferi tinerilor un cadru de învățare practică, colaborare și schimb de idei, stimulând crearea unei rețele de tineri activi orientați spre dialog, cooperare și implicare.
„Particip pentru că vreau să transform ceea ce văd în jurul meu într-o soluție reală pentru comunitatea mea. E șansa noastră, ca tineri, să arătăm că schimbarea începe de la noi”, a spus unul dintre participanții la IDEAthon.
La încheierea IDEAthon-ului, fiecare echipă își va prezenta inițiativa în fața unui juriu format din experți și reprezentanți ai organizațiilor partenere. Proiectele propuse vor pune accent pe promovarea dialogului intercultural și consolidarea coeziunii sociale în comunitățile locale. Cele mai convingătoare și originale idei nu vor rămâne doar pe hârtie: 10 dintre ele vor fi selectate și vor beneficia de sprijin financiar în valoare de 1500 de euro fiecare, pentru a fi transformate în acțiuni reale cu impact vizibil în comunități.
--------------------------
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați: Elena Nofit, manager PR și comunicare, Centrul CONTACT, la numărul de telefon 069749924 sau e-mail: elena.nofit@contact.md
Evenimentul va reuni tineri, experți din domeniu, reprezentanți ai autorităților naționale, reprezentanți ai organizațiilor societății civile și parteneri de dezvoltare. Pe parcursul celor trei zile, participanții vor lucra în echipe, vor beneficia de sesiuni de instruire și mentorat și vor dezvolta proiecte cu impact real în comunitățile lor.
„Dialogul intercultural și rolul tinerilor în acest dialog este foarte aproape de inima Uniunii Europene. Pe lângă faptul că dialogul ajută ca să ne cunoaștem unii pe alții, să ne cunoaștem tradițiile, să schimbăm idei și opinii, dialogul intercultural fortifică coeziunea socială și contribuie la construirea încrederii, a solidarității și a sensului de apartenență”, a declarat Marcia Kammitsi, Manageră de proiect, Delegația Uniunii Europene în Moldova.
„Prin acest eveniment, ne dorim să îi încurajăm pe tineri să fie actori ai schimbării în comunitățile lor și să înțeleagă importanța dialogului intercultural și a coeziunii sociale în societatea de astăzi”, a declarat Serghei Neicovcen, director executiv al Centrului CONTACT.
„Acesta este un proiect care a venit la timpul potrivit pentru grupul social extrem de important pentru viitorul nostru. Noi avem multe valori care ne unesc și una dintre acestea este țara noastră Republica Moldova, pe care tinerii o iubesc și vor ca această țară să prospere”, a menționat Veaceslav Reabcinschii, director al Agenției Relații Interetnice.
„Tinerii sunt un grup cheie în promovarea dialogului intercultural și al coeziunii sociale, astfel noi încurajăm și susținem interacțiunea activă dintre diferite grupuri de tineri, participarea lor atât în discuții despre diversitate, toleranță și incluziune, precum și în realizarea de inițiative locale”, a declarat Elena Leșan, Manageră de proiect al CMI – Fundația pentru Pace Martti Ahtisaari.
IDEAthon-ul este conceput pentru a oferi tinerilor un cadru de învățare practică, colaborare și schimb de idei, stimulând crearea unei rețele de tineri activi orientați spre dialog, cooperare și implicare.
„Particip pentru că vreau să transform ceea ce văd în jurul meu într-o soluție reală pentru comunitatea mea. E șansa noastră, ca tineri, să arătăm că schimbarea începe de la noi”, a spus unul dintre participanții la IDEAthon.
La încheierea IDEAthon-ului, fiecare echipă își va prezenta inițiativa în fața unui juriu format din experți și reprezentanți ai organizațiilor partenere. Proiectele propuse vor pune accent pe promovarea dialogului intercultural și consolidarea coeziunii sociale în comunitățile locale. Cele mai convingătoare și originale idei nu vor rămâne doar pe hârtie: 10 dintre ele vor fi selectate și vor beneficia de sprijin financiar în valoare de 1500 de euro fiecare, pentru a fi transformate în acțiuni reale cu impact vizibil în comunități.
--------------------------
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați: Elena Nofit, manager PR și comunicare, Centrul CONTACT, la numărul de telefon 069749924 sau e-mail: elena.nofit@contact.md
Autor: Centrul Contact Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2399
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1668
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 750
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1339
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33