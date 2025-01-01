Vizualizări: 117
Parteneriat pentru Europa: România și Franța sprijină autoritățile locale din R. Moldova în drumul spre integrare
18 Septembrie 2025 — În perioada 15–16 septembrie 2025, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a participat la cea de-a VII-a ediție a Forumului de cooperare descentralizată Franța–România, desfășurat în orașul Aurillac, regiunea Cantal, Franța. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Ministerului Francez pentru Europa și Afaceri Externe, în parteneriat cu structurile asociative ale autorităților locale din România: Asociația Comunelor din România (ACoR); Asociația Municipiilor din România (AMR); Asociația Orașelor din România (AOR) și Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR).
Sprijin ferm pentru parcursul european al R. Moldova
Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România (ACoR), a reafirmat angajamentul României față de integrarea europeană a Republicii Moldova:
„R. Moldova are de parcurs o singură cale – cea a integrării europene, iar noi suntem alături pentru ca acest deziderat să devină realitate.”
De asemenea, președintele ACoR a propus ca ediția viitoare a Forumului să fie organizată la Chișinău, ca o continuare firească a parteneriatului de prietenie și dezvoltare comună.
Președintele Grupului de lucru Franța-România al Asociației Franceze a Consiliului Municipalităților și Regiunilor Europene (AFCCRE), viceprimar al orașului Brest, Franța, Consilier Regional al Bretaniei, membru al Biroului AFCCR, Fortune PELICANO, a subliniat că prezența CALM la Aurillac este o dovadă a dorinței autorităților locale din R. Moldova de a fi alături de colegii lor din occident, care trăiesc în libertate și democrație și care apără valorile Uniunii Europene. „Mesajul nostru este foarte clar, suntem alături de poporul R. Moldova pentru a merge mai departe în această direcție a integrării”.
Fortune PELICANO a menționat că intenționează să vină în R. Moldova la începutul anului viitor pentru a consolida relațiile de cooperare cu CALM
Silvia LEȘAN, primara de Schineni, președinta Asociației Primarilor din Soroca, a mulțumit României și Franței pentru tot suportul acordat autorităților locale din R. Moldova. „Fără susținerea României, Franței și celorlalte state prietene, astăzi R. Moldova nu ar fi fost candidată la integrarea în Uniunea Europeană. Datorită sutelor de înfrățiri dintre localitățile noastre am înțeles ce înseamnă cu adevărat libertate și dezvoltare. Ne dorim foarte mult ca după alegerile parlamentare din 28 septembrie să păstrăm acest vector”, a declarat primara de Schineni.
Valentin Ivan, primarul comunei Sadu și președintele în exercițiu al Congresului Autorităților Locale din România și Republica Moldova (CALRRM), a evidențiat importanța fondurilor europene de coeziune pentru dezvoltarea comunităților locale:
„Acum este cel mai important moment pentru R. Moldova, să determine drumul pe care statul și autoritățile publice locale îl vor avea în etapa următoare.”
Cornel Gogan, primarul orașului Videle, Județul Teleorman, și-a exprimat dorința de înfrățire cu orașul Nisporeni, subliniind oportunitatea istorică pe care o are R. Moldova: „Statele UE vor să ajute R. Moldova și nu puteți irorsi această șansă.”
Forumului de la Aurillac a demonstrat încă o dată că autoritățile locale joacă un rol esențial în procesul de integrare europeană. Prin cooperare, înfrățiri și proiecte comune, România și Franța rămân parteneri de încredere ai Republicii Moldova în drumul său spre o Europă unită, democratică și prosperă.
