Primari din România și Franța își reafirmă susținerea pentru parcursul european al R. Moldova
20 Septembrie 2025 — În această ediție aducem în prim-plan o serie de inițiative și declarații care reflectă angajamentul profund al autorităților locale din România, R. Moldova și Franța pentru dezvoltare, cooperare și integrare europeană.
La Forumul de cooperare descentralizată Franța–România, desfășurat în regiunea Cantal, am simțit sprijinul colegilor din cele două țări pentru parcursul nostru european. De la înfrățiri între localități, pană la investiții strategice și apeluri la implicare civică, în cadrul emisiunii vă prezentăm lideri locali care cred în puterea comunităților și ne explică cum s-a schimbat la față România după procesul de aderare.
Fortune Pelicano, președintele Grupului de lucru Franța-România al Asociației Franceze a Consiliului Municipalităților și Regiunilor Europene, reafirmă sprijinul Franței pentru parcursul european al Moldovei. Președintele Asociației Comunelor din România Emil Drăghici propune ca următoarea ediție a Forumului să fie găzduită la Chișinău, iar primari din România și R. Moldova vorbesc despre înfrățiri, proiecte comune și fonduri europene care transformă realitatea locală. Alți protagoniști ai emisiunii sunt: Valentin Ivan, primarul comunei Sadu, Județul Sibiu și președintele în exercițiu al Congresului Autorităților Locale din România și Republica Moldova (CALRRM); Silvia Leșan, primara de Schineni, președinta Asociației Primarilor din Soroca; Cornel Gogan, primarul orașului Videle, Județul Teleorman; Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș; Vasilică Diaconu, primarul comunei Măgurele, Județul Prahova; Ioan Zav, primarul comunei Gura Râului, județul Sibiu și Neculai Moraru, primarul comunei Fălciu, județul Vaslui.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/primari-din-romania-si-franta-isi-reafirma-sustinerea-pentru-parcursul-european-al-r-moldova/
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
