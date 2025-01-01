Vizualizări: 22
Uniunea Europeană susține inițiativele locale ale tinerilor din Republica Moldova care transformă comunități și generează soluții pentru dialog intercultural
23 Septembrie 2025 — 60 de tineri și tinere din diferite regiuni ale Republicii Moldova au participat la IDEAthon-ul „Fii schimbarea! Inițiative ale tinerilor pentru dialog intercultural”, desfășurat pe parcursul a trei zile, cu scopul de a promova coeziunea socială și de a încuraja implicarea civică a noii generații. Evenimentul a fost organizat de Centrul CONTACT, în parteneriat cu CMI – Fundația pentru Pace Martti Ahtisaari, în cadrul proiectului „Coeziune socială prin dialog”, finanțat de Uniunea Europeană.
Timp de 3 zile participanții au avut oportunitatea de a colabora, de a învăța unii de la alții și de a elabora proiecte menite să sprijine diversitatea culturală și să contribuie la consolidarea unității în comunități. Atelierele și sesiunile de lucru au vizat dezvoltarea competențelor de leadership, gândire critică și inițiativă civică, precum și transformarea ideilor în planuri de acțiune viabile.
La finalul evenimentului, fiecare participant a primit un certificat de participare, drept recunoaștere a implicării și a contribuției sale. Cu susținerea Uniunii Europene, 10 dintre cele mai inovatoare și relevante inițiative au fost premiate cu câte 1500 de euro, pentru implementarea acestora la nivel local.
„Felicităm toți tinerii pentru participare, în special câștigătorii. Suntem mândri să vă fim alături și să vă susținem. Pentru noi, Delegația Uniunii Europene, sunt foarte importante aceste inițiative. Cooperarea cu tineretul, promovarea inițiativelor ce țin de dialogul intercultural este una dintre prioritățile noastre”, a declarat Marcia Kammitsi, Manageră de proiect, Delegația Uniunii Europene în Moldova.
„IDEAthon-ul demonstrează că tinerii au resursele și creativitatea necesare pentru a aduce schimbări pozitive în societate. Diversitatea, în acest context, devine nu doar o realitate, ci o oportunitate de a construi punți și de a crea un viitor mai incluziv”, a menționat Serghei Neicovcen, directorul executiv al Centrului CONTACT.
„Diversitatea este motiv pentru a ne simți mai bogați. Tinerii care au fost astăzi aici și-au schimbat percepția mai degrabă spre curiozitate față de faptul că pe teritoriul Republicii Moldova există mai multe etnii, curiozitate și deschidere față de ce e diferit. M-a impresionat cel mai mult elementul de prietenie și cred că asta e cel mai important când vorbim de coeziune”, a subliniat Elena Leșan, Manageră de proiect, CMI.
IDEAthon-ul „Fii schimbarea!” confirmă rolul esențial al tinerilor în promovarea dialogului intercultural și în consolidarea unei societăți bazate pe respect, cooperare și solidaritate.
„Am venit la IDEAthon pentru a descoperi mai multe despre culturile din Republica Moldova și pentru a construi idei care să promoveze dialogul intercultural. Suntem o societate multiculturală, iar adevărata noastră putere este faptul că putem fi uniți în diversitate.” povestește Valentina Caledji, participantă din Comrat.
În următoarele trei luni, inițiativele câștigătoare vor fi implementate în diverse localități din Republica Moldova, prin activități menite să contribuie la consolidarea coeziunii sociale și la stimularea dialogului intercultural la nivel comunitar.
Mai multe noutăți despre aceste inițiative, puteți urmări pe pagina de Facebook a proiectului Coeziune socială prin dialog sau pe pagina Centrului CONTACT
