40 de Ani de Autonomie Locală: Moldova, Parte Activă în Dialogul European

24 Septembrie 2025 — În perioada 18–19 septembrie 2025, la Strasbourg, a avut loc reuniunea anuală a Grupului de Experți Independenți privind implementarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, organizată sub egida Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Evenimentul a marcat 40 de ani de la adoptarea Cartei, document fundamental pentru consolidarea autonomiei locale în Europa.



Republica Moldova a fost reprezentată de Viorel Rusu, expert al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), care a contribuit activ la dezbaterile privind provocările actuale ale democrației locale și regionale. Printre temele abordate s-au numărat întărirea statului de drept la nivel local, organizarea de alegeri libere, combaterea violenței împotriva aleșilor locali și promovarea incluziunii sociale și a demnității umane.



„Conlucrarea cu Organizația Națiunilor Unite în domeniul drepturilor omului, dar și cu Comisia de la Veneția sunt două obiective stabilite în cadrul acestei reuniuni", a declarat Viorel Rusu.



Sesiunea specială dedicată aniversării Cartei a inclus paneluri de discuții privind impactul acesteia asupra dezvoltării autorităților locale în ultimele patru decenii, precum și perspectivele viitoare ale descentralizării în Europa. Următoarea reuniune a Grupului de Experți va avea loc în 2026, la București.



Carta Europeană a Autonomiei Locale, ratificată de majoritatea statelor membre ale Consiliului Europei, a intrat în vigoare în Republica Moldova la 1 februarie 1998. În semn de recunoaștere a acestui angajament, CALM a propus instituirea Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, sărbătorită anual pe 1 februarie.