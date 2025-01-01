Vizualizări: 101

Delegația CALM învață din modelul lituanian de guvernare locală și integrare europeană

24 Septembrie 2025 — În perioada 16–19 septembrie 2025, o delegație a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) a efectuat o vizită de studiu în Lituania, la invitația Asociației Autorităților Locale din Lituania (ALAL), în cadrul programului Parteneriatului Estic PLATFORMA, cofinanțat de Comisia Europeană.



Scopul vizitei a fost consolidarea capacităților autorităților locale din Republica Moldova în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Programul a oferit oportunitatea de a explora experiența Lituaniei în implementarea reformelor europene la nivel local, descentralizare, modernizarea serviciilor publice și utilizarea fondurilor UE pentru dezvoltare economică și socială.



Delegația CALM, formată din primari și reprezentanți ai administrației publice locale, a fost impresionată de transformările vizibile în municipiul Akmenė — un exemplu de succes în atragerea investițiilor europene și revitalizarea comunității. Întâlnirile cu reprezentanții ALAL, vizita la Parlamentul Lituaniei și schimbul de bune practici cu autoritățile din districtul Vilnius au oferit perspective valoroase privind guvernarea pe mai multe nivele, cooperarea interinstituțională și planificarea strategică.



„Această vizită a fost o sursă de inspirație și încredere pentru autoritățile locale din R. Moldova. Am văzut cum reformele europene pot transforma comunitățile și cum parteneriatele internaționale pot accelera progresul local," a declarat Irina Luncasu, Manager de Proiect în cadrul CALM.



CALM își exprimă recunoștința față de ALAL pentru ospitalitatea și deschiderea manifestată, precum și față de suportul considerabil oferit prin programul Parteneriatului Estic PLATFORMA, cofinanțat de Comisia Europeană. Această colaborare a contribuit esențial la succesul vizitei și la consolidarea relațiilor dintre autoritățile locale din Moldova și Lituania.