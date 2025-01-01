Vizualizări: 75

Locuitorii din 3 sate din raionul Ialoveni vor avea acces la apă potabilă sigură prin construcția unui nou apeduct magistral

25 Septembrie 2025 — Locuitorii din satele Suruceni, Nimoreni și Malcoci vor avea acces la o sursă sigură de apă potabilă, odată cu lansarea unui proiect important de infrastructură regională. În acest sens, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, Consiliul Raional Ialoveni și compania „Izodromgaz" S.R.L. au semnat astăzi contractul de antrepriză pentru construcția apeductului magistral de la punctul de racordare din orașul Ialoveni spre cele cinci localități menționate.



Proiectul este implementat de Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul ADR Centru, cu sprijin financiar din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și cu contribuția autorităților publice locale. Investiția totală este estimată la circa 17,76 milioane lei și reprezintă un pas esențial în îmbunătățirea calității vieții și a serviciilor publice din mediul rural.



Noua infrastructură presupune construcția unui sistem de apeduct magistral cu o lungime de aproximativ 12 kilometri, care va asigura peste 12.000 de locuitori cu apă potabilă livrată conform standardelor sanitar-epidemiologice. Totodată, proiectul prevede construcția unei stații de pompare, a unui castel de apă și instalarea a patru sisteme moderne de dezinfectare a apei, garantând astfel calitatea și siguranța acesteia.



Beneficiile proiectului vor fi resimțite direct de comunități: sistemul va deservi nu doar gospodăriile individuale, ci și infrastructura socială și economică din localitățile vizate - inclusiv 5 grădinițe, 5 gimnazii, 5 instituții medicale, 5 biblioteci, 2 case de cultură, 2 centre de tineret, precum și circa 28 de agenți economici locali. Astfel, investiția contribuie la îmbunătățirea serviciilor educaționale, medicale și culturale, la crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea mediului de afaceri și la atragerea de noi investiții.



„Asigurarea populației cu apă potabilă de calitate este una dintre prioritățile noastre majore. Prin astfel de proiecte contribuim la protejarea sănătății oamenilor, susținem dezvoltarea comunităților și creăm condiții prielnice pentru investiții și un trai decent acasă", a declarat conducerea ADR Centru.



Proiectul se aliniază direcțiilor strategice ale politicii de dezvoltare regională prin valorificarea durabilă a resurselor acvatice, utilizarea apei dintr-o sursă sigură și sustenabilă - râul Nistru, promovarea cooperării intercomunitare și reducerea disparităților dintre mediul urban și cel rural.



Această investiție reprezintă o etapă importantă dintr-un proiect mai amplu care prevede construcția unui sistem magistral complex, menit să interconecteze mai multe localități din raionul Ialoveni și să le asigure cu apă potabilă din râul Nistru. Potrivit Consiliului Raional Ialoveni, în vara anului 2024 a fost pusă în funcțiune prima porțiune a apeductului magistral, cu livrarea apei potabile în conducte spre localitățile Sociteni și Dănceni - fapt ce a soluționat problema lipsei apei, în special în sezonul estival. Porțiunea de apeduct ce urmează a fi construită în cadrul contractului semnat astăzi va permite extinderea rețelei și asigurarea cu apă potabilă a locuitorilor din satele Suruceni, Nimoreni și Malcoci.



Compania antreprenoare s-a angajat să finalizeze lucrările în termen de 15 luni de la semnarea contractului. Odată finalizat, noul sistem va contribui semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de trai, va oferi siguranță și confort pentru mii de familii și va susține dezvoltarea socio-economică a întregului raion Ialoveni.