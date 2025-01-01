Vizualizări: 44

CONFERINȚELE ACCESIBILITĂȚII: Dezinformare. Acțiuni de manipulare și ingerințe străine

Chișinău, 26 Septembrie 2025 — La data de 25 septembrie 2025 Alianța INFONET a organizat o prelegere pe un subiect de actualitate maximă - „Dezinformare. Acțiuni de manipulare și ingerințe străine”, finanțat Uniunea Europeană, în cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova. Prelegerea face parte din ciclul „Conferințele Accesibilității. Bune practici de incluziune a persoanelor cu dizabilități în Uniunea Europeană”. În calitate de expertă a fost invitată Stanisława Budzisz (din Polonia), jurnalistă independentă asociată cu OKO.press (https://oko.press/)



Dezinformarea este conținutul manipulat în mod deliberat, diseminat pentru a induce în eroare destinatarii și a atinge obiective strategice, politice sau economice specifice. Este adesea răspândită de entități al căror scop este de a submina încrederea în instituțiile statului, în democrație sau de a influența rezultatele alegerilor. Dezinformarea amenință democrația deoarece distorsionează dezbaterea publică, duce la polarizarea societății, prin manipulare și interferențe și îngreunează luarea de decizii informate de către cetățeni. Orice persoană poate deveni victimă a manipulării, dacă nu este echipată cu un set de cunoștințe de bază despre cum recunoaștem dezinformarea, cum o combatem și care sunt cele mai frecvente tehnici de dezinformare și manipulare a opiniei publice.



În cadrul evenimentului online au fost prezentate informații relevante la acest subiect. Dna Budzisz a vorbit în prezentarea sa (prin date statistice exacte) despre importanța cunoașterii în profunzime a fenomenului dat, despre aspectele psihologice, tipologia și pericolele concrete ale dezinformării și manipulării, despre canalele folosite pentru distribuirea lor, rețelele sociale fiind sursa numărul 1 de răspândire a falsurilor. Un accent aparte s-a pus pe consecințele fenomenului, care ar putea avea un impact distructiv major în societate: consecințe de ordin economic, politic, de securitate colectivă, siguranță personală, dar și, în anumite cazuri mai grave, de integritate statală. Participanții la conferință au fost informați despre diferența dintre trolli, boți, lideri de opinie, dezinformare conștientă și inconștientă etc.



Dezvoltarea noilor tehologii informționale a permis utilizarea acestor instrumente malițioase într-un număr fără precedent. Datorită accesibilității internetului, astăzi omenirea are acces la cantități enorme de infomație și poate disimina această informație pe diverse platforme în timp real. Asta crește ponderea știrilor false și a mesajelor distorsionate. În acest conext apare o necesitate stringentă ca oamenii să fie instruiți pe aspecte ce țin de: gândirea critică, capacitatea de a verifica sursele de informare, distincția dinte fapte și păreri și discernământul de a alege surse credibile și verificate.



Evenimentul a permis participanților să adreseze o serie de întrebări și să comunicice eficient. Concluziile de final au fost:

a)Dezinformarea, acțiunile străine de manipulare a informațiilor și ingerințele străine reprezintă o amenințare gravă la adresa societăților și democrațiilor noastre. Combaterea acestei amenințări necesită o abordare la nivelul întregii societăți.

b)Deosebit de vulnerabile sunt persoanele cu dizabilități, care au un acces limitat la informații în formate accesibile.

c)Fiecare cetățean are obligația să se informeze din câteva canale alternative, să proceseze critic informația, să verifice sursele de informație înainte de a lua o decizie și să-și asume responsabilitatea pentru decizile sale.



Informează-te! Gândește critic! Votează conștient pe data de 28 septembrie 2025!



Acest eveniment este organizat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova.

Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități, în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană.

Conținutul evenimentului aparține Alianței INFONET și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.