Modele noi de evaluare a proprietăților: șansă pentru dezvoltarea satelor și orașelor și condiții mai bune pentru cetățeni

26 Septembrie 2025 — La data de 25 septembrie 2025, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a participat la o ședință de lucru organizată de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC), alături de reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și Instituției publice „Cadastrul Bunurilor Imobile”. Tema principală a întâlnirii a fost „Informarea și notificarea populației privind rezultatele evaluării și reevaluării bunurilor imobile efectuate în scopul impozitării”.



În ședință, reprezentanții AGCC au informat despre finalizarea Modelelor de evaluare (masivă) a bunurilor imobile și plasarea acestora în timpul apropiat pentru consultare publică (începând cu 3 Modele de evaluare: nr. 1, 4 și 5 – conform numerotației din tabel), care vor fi plasate sub forma unui sistem geoinformațional integrat pe platforma guvernamentală geodata.gov.md, și în care, fiecare contribuabil interesat va putea accesa datele privind bunurile deținute și valorile estimate ale acestora conform Modelelor de evaluare menționate. Persoanele care vor considera anumite date ca fiind neveridice vor putea contesta datele prezentate în termen de 90 de zile de la plasarea Modelelor spre consultare publică, inclusiv prin completarea și expedierea contestației on-line pe platformă (cu autentificarea prealabilă prin email).



În cazul în care în anumite zone de evaluare vor exista mai multe contestații, Instituția publică „Cadastrul Bunurilor Imobile” va revizui corespunzător componentele, reieșind din datele actualizate.



Ivan Danii, director general al AGCC, și-a expus viziunea că aceste Modele vor fi aplicate pentru impozitare, începând cu 1 ianuarie 2027, iar până atunci, necesitând a fi finalizate toate aspectele conexe. De asemenea, a solicitat suportul CALM la diseminarea informațiilor publice despre aplicarea Modelelor de evaluare pentru APL pentru mediatizare finală în rândul populației interesate.



Expertul CALM Igor Cristal a propus modificarea cadrului normativ și substituirea obligației privind notificarea individuală a deținătorilor de bunuri imobile privind valoarea estimată, cu notificarea prin avizele de plată a impozitului pe bunurile imobile, astfel încât cetățenii, în cazul dezacordului motivat, să poată contesta valorile concrete estimate în termen de 30 de zile de la data comunicării. Astfel, statul va fi scutit de cheltuirea a mai multor milioane de lei, care se estimează că vor costa notificările privind valoarea estimată, și care, în fond, fără cota concretă de impozitare aplicată de APL – nu vor avea o relevanță pentru contribuabili.



În legătură cu faptul că majoritatea valorilor estimate care constituie baza impozabilă în scopul impunerii fiscale se vor majora de câteva ori față de ultima evaluare (în 2005), după introducerea valorilor estimate noi în cadastru (estimat începând cu anul 2027), APL vor necesita să analizeze impactul cotelor de impozitare actuale, și după caz, să le ajusteze corespunzător.



De asemenea, APL vor putea mai eficient să preia valorile estimate din Modelele care vor expuse spre consultări publice pentru a le utiliza conform mecanismului temporar de apreciere sau actualizare a valorii de inventariere a bunurilor imobile în scopul impozitării (anexa nr. 3 la hotărârea de Guvern nr. 827/2020, în vigoare din 22.04.2024), în special în privința bunurilor imobile neînregistrate și care nu sunt impuse fiscal.



AGCC a anunțat că, în termen de două săptămâni, va furniza detalii suplimentare privind accesarea valorilor estimate pe portalul guvernamental și va disemina, inclusiv prin intermediul CALM, mesaje publice adresate APL și contribuabililor.