A apărut nr. 2 (44) / 2025 al Buletinului Informativ „Pro Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro Democraţie!”
Chișinău, 26 Septembrie 2025 — Buletinul informativ Nr. 2(44) / 2025 este dedicat preponderent alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și analizează incluziunea persoanelor cu dizabilități în procesul electoral din Republica Moldova.
Rezumat:
Situația accesibilității:
- Din 1974 secții de votare, doar 112 (5,7%) sunt complet accesibile.
- 567 (28,7%) sunt parțial accesibile, iar 1295 (65,6%) rămân inaccesibile.
- Se estimează un anumit progres față de anul 2022 (18 secții accesibile).
Principalele concluzii și opinii:
- Persoanele cu dizabilități întâmpină bariere majore: rampe neconforme, lipsa transportului adaptat, atitudini discriminatorii.
- Observatorii cu dizabilități implică o perspectivă unică asupra accesibilității procesului electoral.
- Accesul la informație în formate adaptate (Braille, audio, limbaj mimico-gestual) este esențial
pentru participare reală.
- Implicarea în procesele decizionale rămâne vagă (Ion Ciobanu).
Inițiative recente:
- Construcția a cel puțin 24 de rampe de acces la instituții publice.
- Publicarea „Ghidului Alegătorului” în formate accesibile.
- Lansarea ghidului „Gândirea critică în alegeri” pentru combaterea dezinformării.
- Conferințe online Moldova–Azerbaidjan pentru schimb de bune practici în domeniul accesibilității.
Apeluri publice:
- Partidele politice trebuie să includă dimensiunea dizabilității în platformele lor și să prezinte
cifre privind incluziunea.
- Mass-media este îndemnată să asigure subtitrare și interpretare mimico-gestuală la emisiuni și spoturi electorale.
✅ Concluzie:
Deși s-au înregistrat progrese, accesibilitatea secțiilor de votare și participarea deplină a celor
150.000+ alegători cu dizabilități rămân provocări majore. Incluziunea acestora este o condiție
esențială pentru consolidarea democrației și respectarea drepturilor fundamentale în Republica Moldova.
Acestea și alte informații, pot fi citite în această ediție a buletinului: https://short-url.org/1g3Mc
Buletinul Informativ „Pro Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro Democrație!” este o publicație care apare începând din anul 2015 și care își propune să devină o tribună de lobby și advocacy a comunității persoanelor cu dizabilități. Oferă tuturor celor interesați o imagine de ansamblu asupra necesităților speciale și a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din Republica Moldova. Buletinul informativ își propune să faciliteze procesul de comunicare cu autoritățile și societatea civilă, pentru a spori gradul de accesibilitate, incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, dar și pentru a promova un comportament pro-activ al acestora în viața comunitară.
Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, director executiv, Alianța INFONET, +373 69252453, vkoroli@gmail.com
