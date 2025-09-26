Vizualizări: 92

Alianța INFONET a organizat primul atelier online din seria „Activează Gândirea Critică și dă o ripostă la dezinformare și manipulare”

Chișinău, 26 Septembrie 2025 — La 26 septembrie 2025, Alianța INFONET a organizat primul atelier online din cadrul unei serii de două evenimente desfășurate sub genericul „Activează Gândirea Critică și dă o ripostă la dezinformare și manipulare”, finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova. Atelierul, cu tema „Cum luăm decizii informate înainte de a vota”, a fost moderat de Vitalie Cazacu, expert media și consultant în comunicare.



Scopul atelierului a fost consolidarea capacităților alegătorilor cu dizabilități de a analiza critic informațiile electorale și de a lua decizii autonome, conștiente în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Participanții au explorat modul în care sunt construite promisiunile electorale, cum se manifestă discursul populist și ce criterii pot aplica pentru a evalua candidații și programele politice în raport cu interesul public.



Vitalie Cazacu a evidențiat importanța gândirii critice ca instrument de protecție împotriva manipulării. Diferențierea dintre fapte și opinii, verificarea surselor, compararea promisiunilor electorale cu rezultatele anterioare și recunoașterea tehnicilor populiste sunt pași esențiali pentru un vot responsabil. Atelierul a inclus și exerciții interactive, care au ajutat participanții să analizeze mesaje electorale reale și să discute în grup cum pot distinge între informație credibilă și manipulare.



Concluziile principale ale atelierului:

a) Promisiunile electorale trebuie evaluate pe baza criteriilor de fezabilitate, transparență și coerență.

b) Discursul populist și mesajele manipulative exploatează emoțiile și pot afecta negativ climatul democratic.

c) Alegătorii au responsabilitatea de a se informa din surse multiple și verificate, pentru a lua decizii conștiente.

d) Este necesară dezvoltarea deprinderilor de recunoaștere a știrilor false și a tehnicilor de propagandă.

e) Compararea informațiilor din mai multe surse ajută la evitarea distorsiunilor și la formarea unei opinii echilibrate.

f) Exercițiile practice de analiză a mesajelor contribuie la o mai bună înțelegere a mecanismelor de manipulare.

g) Accesibilitatea la informații clare, adaptate și ușor de înțeles este un drept esențial al persoanelor cu dizabilități.

h) Instruirea continuă în domeniul gândirii critice reprezintă o investiție pe termen lung pentru societatea democratică.



Seria de evenimente „Activează Gândirea Critică și dă o ripostă la dezinformare și manipulare” va continua cu un al doilea atelier online, axat pe instrumente și metode practice de recunoaștere și contracarare a dezinformării.



Informează-te! Gândește critic! Votează conștient pe data de 28 septembrie 2025.



Acest eveniment este organizat cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova.

Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Incluziunea alegătorilor cu dizabilități, în condiții de egalitate de drepturi – indicator al unei democrații funcționale”, finanțat de Uniunea Europeană.

Conținutul evenimentului aparține Alianței INFONET și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.