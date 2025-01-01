Vizualizări: 47

Se modifică metoda de finanțare a grădinițelor. 11 proiecte noi de dezvoltare locală au fost aprobate de către Guvern pentru finanțare

2 Octombrie 2025 — În cadrul ședinței Guvernului din 1 octombrie 2025, au fost abordate subiecte importante pentru administrația publică locală.



Una dintre decizii vizează aprobarea unei noi metode de finanțare a instituțiilor preșcolare, care va fi aplicată începând cu anul 2026. Formula de calcul, pilotată deja în raioanele Anenii Noi, Florești, Cahul și Nisporeni, va ține cont de numărul de copii înscriși și de necesitățile reale ale grădinițelor — salarii, energie, alimentație, materiale educaționale. Scopul este reducerea discrepanțelor de finanțare între instituții.



Vicepreședintele CALM, Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura, a subliniat că este nevoie de mai multă claritate la capitolele transportul copiilor, statutul personalului și salarizarea cadrelor de înlocuire. „În acest sens, CALM a propus convocarea grupurilor de lucru din cadrul Comisiei Paritare pentru educație și finanțe”, a declarat alesul local.



În aceeași ședință, Guvernul a aprobat includerea a 11 proiecte noi în Documentul Unic de Program pentru perioada 2025–2027, cu o valoare totală de 208 milioane de lei. Localitățile beneficiare—Edineț, Cahul, Comrat, Bălți, Lăpușna, Roșcani, Florești, Colicăuți, Pelinia și Taraclia—vor beneficia de investiții în infrastructură rutieră, sisteme de apeduct, piețe regionale și clădiri socio-culturale.



Documentul Unic de Program include în prezent:



- 244 proiecte de dezvoltare regională

- 1477 proiecte de dezvoltare locală

- 23 proiecte de reabilitare a clădirilor de menire socio-culturală



Sursa foto: gov.md