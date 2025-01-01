Vizualizări: 44

Buletin informativ al Congresului Autorităților Locale din Moldova // e-newsletter (septembrie) 2025

3 Octombrie 2025 — Vă invităm să răsfoiți noul e-buletin informativ al CALM, realizat pentru a vă oferi o privire de ansamblu asupra activității noastre și pentru a împărtăși informații utile din domeniul administrației publice locale.



În paginile buletinului veți găsi:



- evenimente și inițiative recente,

- exemple de bune practici din comunități,

- informații relevante pentru activitatea administrațiilor locale.