Administraţie Publică
Buletin informativ al Congresului Autorităților Locale din Moldova // e-newsletter (septembrie) 2025
3 Octombrie 2025 — Vă invităm să răsfoiți noul e-buletin informativ al CALM, realizat pentru a vă oferi o privire de ansamblu asupra activității noastre și pentru a împărtăși informații utile din domeniul administrației publice locale.

În paginile buletinului veți găsi:

- evenimente și inițiative recente,
- exemple de bune practici din comunități,
- informații relevante pentru activitatea administrațiilor locale.
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

