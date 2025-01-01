Vizualizări: 44
Buletin informativ al Congresului Autorităților Locale din Moldova // e-newsletter (septembrie) 2025
3 Octombrie 2025 — Vă invităm să răsfoiți noul e-buletin informativ al CALM, realizat pentru a vă oferi o privire de ansamblu asupra activității noastre și pentru a împărtăși informații utile din domeniul administrației publice locale.
În paginile buletinului veți găsi:
- evenimente și inițiative recente,
- exemple de bune practici din comunități,
- informații relevante pentru activitatea administrațiilor locale.
În paginile buletinului veți găsi:
- evenimente și inițiative recente,
- exemple de bune practici din comunități,
- informații relevante pentru activitatea administrațiilor locale.
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2405
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1669
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 750
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1350
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33