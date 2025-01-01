Vizualizări: 52
Congresul Autorităților Locale din Moldova – parte activă în dialogul european
4 Octombrie 2025 — În septembrie, la Strasbourg, s-a desfășurat reuniunea anuală a Grupului de Experți Independenți privind implementarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, sub egida Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Evenimentul a marcat 40 de ani de la adoptarea Cartei, un pilon al democrației locale europene. Republica Moldova a fost reprezentată de Viorel Rusu, expert CALM, care a contribuit la dezbateri privind statul de drept local, alegeri libere, combaterea violenței împotriva aleșilor locali și promovarea incluziunii sociale.
În paralel, o delegație CALM a efectuat o vizită de studiu în Lituania, unde primarii noștri au explorat modele eficiente de guvernare locală, revitalizare urbană și atragere de fonduri europene. Violeta Crudu, primara comunei Cruzești, Chișinău, președinta Rețelei Femeilor CALM, vicepreședintă a CALM, a remarcat grija lituanienilor pentru spațiile verzi și buna administrare a localităților. Marcel Bobeica, primarul din Gangura, Ialoveni, vicepreședinte al CALM, a evidențiat reforma administrativ-teritorială și impactul investițiilor locale asupra migrației. Tatiana Țurcan, primara de Vinogradovca, Taraclia, vicepreședintă a CALM, a apreciat deschiderea colegilor lituanieni și dorința de colaborare, iar Anatoli Topal, primarul orașului Ceadâr-Lunga, a subliniat importanța proiectelor europene și a exprimat dorința de a implementa procese similare de revitalizare urbană în R. Moldova. Mai multe despre aceste subiecte aflăm în cadrul emisiunii „La Înălțime cu CALM”.
Tot în cadrul acestei ediții, primarii din România Vasile Cărare (Milișăuți, Suceava) și Teodora Anghelescu (Bezdead, Dâmbovița) ne împărtășesc din experiențele lor privind integrarea europeană și înfrățirile cu primării din R. Moldova.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm. md: https://www.calm.md/congresul-autoritatilor-locale-din-moldova-parte-activa-dialogul-european/
