Vizualizări: 50

Liderele locale din Republica Moldova – voci puternice în dialogul regional pentru democrație, integrare europeană și pace incluzivă

8 Octombrie 2025 — În perioada 1–2 octombrie 2025, o delegație a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), formată din șase primare din Andrușul de Sus, Cruzești, Hîrbovăț, Sărata Veche, Tudora și Brătuleni, alături de experta CALM Irina Luncasu, a participat la cea de-a 5-a ediție a Forumului Femeilor Primare din Europa de Sud-Est, desfășurat în cadrul Forumului Urban al regiunii Marmara – MARUF 2025, la Istanbul, Turcia.



Evenimentul a reunit peste 80 de femei lidere din regiune – primare, factori de decizie, reprezentanți și reprezentante ai/ale societății civile și parteneri internaționali – pentru a aborda teme esențiale precum leadershipul feminin, integrarea europeană, incluziunea în procesele de pace și guvernanța locală echitabilă.



Participarea delegației noastre a fost coordonată de NALAS, în parteneriat cu CALM, sub egida a două proiecte implementate de UN Women Moldova: EVOLVE4GE – Evoluție pentru Guvernanță Echitabilă, finanțat de Uniunea Europeană și Femei pentru Pace și Prosperitate, finanțat de Cooperarea Elvețiană.



În cadrul sesiunii „Procesul de la Berlin și Aderarea la UE – Ce înseamnă pentru autoritățile locale”, Violeta Crudu, primara comunei Cruzești, vicepreședintă CALM și președintă a Rețelei Femeilor Primare, a subliniat rolul crucial al administrației locale în procesul de integrare europeană: „Autoritățile locale sunt laboratoarele integrării europene. Noi implementăm reformele, implicăm cetățenii și ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă.”



În sesiunea „Localizarea Agendei Femeile, Pacea și Securitatea”, Rodica Croitoru, primara din Hîrbovăț, a prezentat o inițiativă locală de coeziune socială:



„Pacea nu se construiește doar prin tratate, ci prin încredere, incluziune și participare. În Hîrbovăț, o sală de dans a devenit o punte între cele două maluri ale Nistrului.”



Irina Luncasu, coordonatoare de proiecte și punct focal pentru egalitate de gen în cadrul CALM, a evidențiat în sesiunea „Democrație, Diplomație, Solidaritate” importanța asociațiilor de autorități locale în consolidarea democrației și a cooperării regionale.



„Asociațiile de autorități locale nu sunt doar platforme tehnice — ele sunt motoare democratice, actori diplomatici și piloni ai solidarității. Diplomația locală nu mai este un concept teoretic — este o necesitate practică. Pentru CALM, democrația locală înseamnă autonomie, competență și implicare comunitară.”



Potrivit expertei, CALM reprezintă autoritățile locale din R. Moldova la Bruxelles, Strasbourg și în alte forumuri regionale, pledând pentru acces direct la instrumentele UE și recunoașterea autorităților locale ca parteneri de integrare. „Consultarea nu trebuie să fie simbolică. CALM lucrează la instituționalizarea unui mecanism permanent de dialog între autoritățile centrale și locale, precum și la consolidarea capacității analitice a membrilor noștri pentru a propune reforme bazate pe dovezi. Solidaritatea regională trebuie să fie operaționalizată — prin entități juridice comune, mecanisme de finanțare partajate și poziții de politici co-autorizate. În cadrul NALAS explorăm o platformă comună de advocacy pentru Europa de Est”, a declarat Irina Luncașu.



În încheiere, reprezentantele CALM au reafirmat angajamentul Republicii Moldova pentru integrare europeană, guvernanță incluzivă și pace durabilă, demonstrând că femeile lidere din administrația locală sunt actori-cheie în transformarea comunităților și în consolidarea democrației de jos în sus.