Vizualizări: 124

CALM într-un nou dialog cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Educației privind finanțarea grădinițelor

9 Octombrie 2025 — Chișinău, 7 octombrie 2025 – Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a organizat o ședință de lucru cu participarea Ministrei Finanțelor, Victoria Belous și Ministrului Educației, Dan Perciun, alături de experți din cele două ministere. Discuțiile s-au concentrat pe provocările și soluțiile legate de noua formulă de finanțare a instituțiilor preșcolare, care urmează să fie implementată începând cu anul 2026.



Principalele teme abordate:



- Flexibilizarea statutului de personal CALM a propus ca statutul-tip de personal să fie adaptabil, oferind autorităților publice locale (APL) posibilitatea de a angaja personal în funcție de necesitățile specifice ale fiecărei grădinițe. Potrivit directorului executiv al CALM, Viorel Furdui, propunerea a fost de a stabili un plafon pentru cheltuielile salariale, astfel încât să se asigure eficiență și sustenabilitate.



- Coordonarea statutelor de personal A fost discutat mecanismul de coordonare a acestor statute, inclusiv responsabilitățile instituționale. Ministerul Educației urmează să convoace o ședință comună cu direcțiile raionale și reprezentanții APL pentru a detalia acest proces și a aproba un regulament clar privind noua formulă de finanțare.



- Funcționarea grădinițelor în perioada estivală Vicepreședintele CALM, Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura, a subliniat necesitatea asigurării continuității activității grădinițelor pe durata verii. În prezent, acestea își suspendă activitatea din cauza concediilor de 43 de zile ale angajaților. CALM solicită resurse suplimentare pentru înlocuirea personalului și menținerea serviciilor pentru copii, sprijinind astfel părinții activi profesional.



-Transportul copiilor din localitățile vecine CALM a cerut ca cheltuielile pentru transportul copiilor către grădinițele din alte comune să fie acoperite de bugetul de stat, nu exclusiv de APL, cum se întâmplă în prezent.



- Finanțarea creșelor și redefinirea vârstei de acces S-a discutat despre necesitatea unui mecanism distinct de finanțare a creșelor, precum și despre stabilirea unei noi vârste minime pentru accesul copiilor în aceste grupe, în condițiile în care până acum finanțarea era asigurată preponderent din bugetele locale.



În următoarele două săptămâni, va fi organizată o nouă ședință comună între Ministerul Educației, direcțiile raionale și APL, în cadrul căreia se vor propune soluții concrete pentru subiectele abordate și se va definitiva regulamentul de finanțare.