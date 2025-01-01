Vizualizări: 82

Reformă fiscală în domeniul bunurilor imobile: ce urmează pentru contribuabili și APL

9 Octombrie 2025 — Republica Moldova încearcă să facă un pas decisiv în modernizarea sistemului de evaluare fiscală a bunurilor imobile. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) a finalizat elaborarea și aprobarea celor 8 modele de evaluare masivă, care este preconizată pentru stabilirea valorii impozabile a bunurilor imobile începând cu anul 2027.



Acces public la valorile estimate



În curând, pe portalul guvernamental geodata.gov.md, fiecare contribuabil va putea consulta:



- Bunurile imobile deținute

- Numărul cadastral și adresa

- Valoarea estimată conform modelelor de evaluare



Datele vor fi disponibile pentru consultare publică, iar contribuabilii vor avea la dispoziție 90 de zile pentru a contesta eventualele erori, inclusiv prin completarea unui formular online, cu autentificare prin email.



Notificări și contestări



După expirarea perioadei de consultare:



- IP „Cadastrul Bunurilor Imobile" va transmite notificări individuale cu valorile estimate.

- Contribuabilii vor putea contesta aceste valori în termen de 30 de zile.

- Ulterior, rezultatele vor fi transmise către entitățile fiscale pentru emiterea avizelor de plată.



Expertul juridic al CALM Igor Cristal propune înlocuirea notificărilor individuale cu comunicarea valorii estimate direct prin avizul de plată, pentru a reduce costurile administrative și a crește relevanța informației pentru cetățeni.



Mecanismul temporar – soluție pentru APL



Până la aplicarea oficială a noilor modele, APL pot utiliza valorile estimate disponibile pe portal pentru:



- Bunuri neînregistrate

- Actualizarea valorii de inventariere în scop fiscal



Acest mecanism, reglementat prin Legea nr. 1056/2000 și HG nr. 827/2020, a fost prelungit până la 1 ianuarie 2028, oferind APL oportunitatea de a majora veniturile proprii din impozitul pe bunurile imobile, inclusiv începând cu anul 2026.



Impactul asupra politicilor fiscale locale



Odată cu introducerea valorilor estimate în cadastru, se preconizează o creștere semnificativă a bazei impozabile. APL vor trebui să analizeze impactul cotelor actuale de impozitare și, dacă este cazul, să le ajusteze pentru a menține echitatea fiscală și sustenabilitatea bugetară.