ANUNT de organizare a concursului de identificare, evaluare și selectare a localităților beneficiare în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova"
13 Octombrie 2025 — Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale informează că în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Belgiei pentru realizarea proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova", ratificat prin Legea nr. 234/2025, începând cu data de 13 octombrie 2025, se dă startul concursului de selectare a localităților beneficiare în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova".
Proiectul are ca obiectiv instalarea unor sisteme moderne de tratare a apei potabile marca Q-DROP Yellowstone, care purifică apa ambientală în apă potabilă, capacitate ~ 500 litri/oră, în localitățile din Republica Moldova, pentru a îmbunătăți accesul populației din diverse localități la apă potabilă de calitate.
Concursul de selectare a localităților beneficiare în cadrul proiectului va fi organizat în baza Ghidul de aplicare la concursul de identificare, evaluare și selectare a localităților beneficiare în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova".
Sunt eligibile să depună dosare în cadrul prezentului concurs Autoritățile Publice Locale de nivel I. Înscrierea la concurs se realizează prin depunerea dosarelor în format fizic la sediul Agenției de Dezvoltare Regională din regiunea de dezvoltare la care este arondată localitatea.
Regiunea de dezvoltare
Agenția de Dezvoltare Regională
Adresa completă
Nord
ADR Nord
Piața Vasile Alecsandri, nr. 8, municipiul Bălţi, MD-3110 (www.adrnord.md)
Centru
ADR Centru
str. Alexandru cel Bun, 33, oraşul Ialoveni, MD-6801 (www.adrcentru.md)
Sud
ADR Sud
bld. Ştefan cel Mare, 12, oraşul Cimişlia, MD-4101 (www.adrsud.md)
Găgăuzia
ADR Găgăuzia
str. Tretyakova, 36, municipiul Comrat (www.adrgagauzia.md)
Municipiul Chișinău
ADR Municipiul Chișinău
bd. Ştefan cel Mare 180, etaj 11, Chişinău (www.adrchisinau.md)
Depunerea dosarelor va avea loc în termen de 30 de zile calendaristice, începând cu data de 13 octombrie 2025 (termen limită: 12 noiembrie 2025, ora 17.00). Dosarele trebuie să conțină toate documentele solicitate în Ghidul de aplicare şi să respecte formatul şi structura cerută.
