Masă rotundă online: intervenții artistice și narațiuni istorice în spații publice

15 Octombrie 2025 — Platforma Formare Culturală invită practicieni culturali, profesioniști din domeniul artei, cercetători, reprezentanți ai organizațiilor culturale și instituțiilor de patrimoniu din România și Republica Moldova să participe la a doua masă rotundă virtuală din cadrul proiectului „Nordic Insights: addressing cancel culture in public spaces through artistic dialogue and cultural innovation".



Data: 30 octombrie 2025, ora 11.00 ora României și Republicii Moldova / ora 10:00 CET

Format: online, în limba engleză, cu traducere în română



Durată: aproximativ 2 ore



Despre eveniment

Această masă rotundă explorează modul în care practicile curatoriale în arta publică pot aborda și recontextualiza narațiunile istorice contestate. Vom examina diferite abordări pentru monumentele controversate prin proiecte artistice temporare și permanente, conectând experiențe din țările nordice cu realitățile din Europa de Est.



Evenimentul va fi facilitat de Niels Righolt, dezvoltator cultural din Danemarca, și va beneficia de expertiza a doi experți. Alba Baeza, curator la Public Art Agency Sweden, va vorbi despre curatoriere în artă publică și intervenții artistice în spații contestate. Sergiu Musteață, istoric, membru al Comisiei pentru Analiza și Evaluarea Regimului Totalitar Comunist din Republica Moldova și Secretar general al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO, va vorbi despre politicile monumentelor postcomuniste și memoria istorică în Republica Moldova.



Printre temele care vor fi abordate se numără curatorierea artistică ca formă de mediere istorică, comparația dintre intervențiile temporare și cele permanente, dimensiunile educaționale ale artei publice, cadrele instituționale pentru angajarea artistică cu memoria publică, precum și metodologiile de documentare și arhivare a transformărilor monumentelor.



Cui i se adresează evenimentul

Invităm să participe practicieni culturali, profesioniști din domeniul artelor, cercetători și academicieni culturali, reprezentanți ai organizațiilor culturale și ai instituțiilor patrimoniale, precum și orice alte persoane interesate de subiect din România și Republica Moldova.

Evenimentul va reuni aproximativ 20 de participanți care vor contribui la un schimb de experiențe și perspective.





Înscrieri

Pentru a participa la această masă rotundă virtuală, vă rugăm să completați acest formular de înscriere https://forms.gle/An4cwDVjicNBphRu5 până la data de 29.10.2025. Participarea este gratuită datorită finanțatorului proiectului.



Numărul de participanți este limitat pentru a facilita o discuție aprofundată și interactivă.





