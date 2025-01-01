Vizualizări: 92

Guvernare deschisă, comunități puternice – Primarii CALM în acțiune pentru democrație și dezvoltare

22 Octombrie 2025 — „La Înălțime cu CALM” este o emisiune dedicată dialogului deschis cu liderii administrației publice locale din Republica Moldova, oferind o platformă autentică pentru promovarea transparenței, democrației și reformelor comunitare. Realizată sub egida Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), emisiunea aduce în prim-plan vocile primarilor care modelează viitorul localităților lor.



În această ediție reflectăm participarea primarilor la Summitul Global al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, desfășurat în Spania, unde s-au discutat teme precum guvernanța digitală, protejarea spațiului civic și combaterea dezinformării. Vicepreședinta CALM, primara municipiului Strășeni, Valentina Casian, lansează un apel ferm pentru acțiuni reale în apărarea democrației și integrității publice.



Tot în cadrul emisiunii, vicepreședintele CALM, primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, vorbește despre cooperarea transfrontalieră cu autoritățile locale din Ucraina și despre investițiile vitale în infrastructura de apă și canalizare. Iar Marcel Bobeica, vicepreședinte al CALM și primarul comunei Gangura, prezintă propunerile CALM privind noua formulă de finanțare a instituțiilor preșcolare, ce urmează să fie implementată începând cu anul 2026.



„La Înălțime cu CALM” este mai mult decât o emisiune – este o tribună pentru liderii locali, un spațiu de reflecție și acțiune, unde se discută soluții reale pentru dezvoltarea comunităților și consolidarea guvernării locale.



Emisiunea poate fi accesată la următorul link: https://www.calm.md/guvernare-deschisa-comunitati-puternice-primarii-calm-actiune-pentru-democratie-si-dezvoltare/