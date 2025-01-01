Vizualizări: 92
Guvernare deschisă, comunități puternice – Primarii CALM în acțiune pentru democrație și dezvoltare
22 Octombrie 2025 — „La Înălțime cu CALM” este o emisiune dedicată dialogului deschis cu liderii administrației publice locale din Republica Moldova, oferind o platformă autentică pentru promovarea transparenței, democrației și reformelor comunitare. Realizată sub egida Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), emisiunea aduce în prim-plan vocile primarilor care modelează viitorul localităților lor.
În această ediție reflectăm participarea primarilor la Summitul Global al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, desfășurat în Spania, unde s-au discutat teme precum guvernanța digitală, protejarea spațiului civic și combaterea dezinformării. Vicepreședinta CALM, primara municipiului Strășeni, Valentina Casian, lansează un apel ferm pentru acțiuni reale în apărarea democrației și integrității publice.
Tot în cadrul emisiunii, vicepreședintele CALM, primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, vorbește despre cooperarea transfrontalieră cu autoritățile locale din Ucraina și despre investițiile vitale în infrastructura de apă și canalizare. Iar Marcel Bobeica, vicepreședinte al CALM și primarul comunei Gangura, prezintă propunerile CALM privind noua formulă de finanțare a instituțiilor preșcolare, ce urmează să fie implementată începând cu anul 2026.
„La Înălțime cu CALM” este mai mult decât o emisiune – este o tribună pentru liderii locali, un spațiu de reflecție și acțiune, unde se discută soluții reale pentru dezvoltarea comunităților și consolidarea guvernării locale.
Emisiunea poate fi accesată la următorul link: https://www.calm.md/guvernare-deschisa-comunitati-puternice-primarii-calm-actiune-pentru-democratie-si-dezvoltare/
În această ediție reflectăm participarea primarilor la Summitul Global al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, desfășurat în Spania, unde s-au discutat teme precum guvernanța digitală, protejarea spațiului civic și combaterea dezinformării. Vicepreședinta CALM, primara municipiului Strășeni, Valentina Casian, lansează un apel ferm pentru acțiuni reale în apărarea democrației și integrității publice.
Tot în cadrul emisiunii, vicepreședintele CALM, primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, vorbește despre cooperarea transfrontalieră cu autoritățile locale din Ucraina și despre investițiile vitale în infrastructura de apă și canalizare. Iar Marcel Bobeica, vicepreședinte al CALM și primarul comunei Gangura, prezintă propunerile CALM privind noua formulă de finanțare a instituțiilor preșcolare, ce urmează să fie implementată începând cu anul 2026.
„La Înălțime cu CALM” este mai mult decât o emisiune – este o tribună pentru liderii locali, un spațiu de reflecție și acțiune, unde se discută soluții reale pentru dezvoltarea comunităților și consolidarea guvernării locale.
Emisiunea poate fi accesată la următorul link: https://www.calm.md/guvernare-deschisa-comunitati-puternice-primarii-calm-actiune-pentru-democratie-si-dezvoltare/
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2413
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1670
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 751
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1350
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33