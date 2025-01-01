Vizualizări: 92

Evaluarea funcțiilor din APL – un pas spre corectarea inechităților în domeniul salarial

22 Octombrie 2025 — La data de 15 octombrie, reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) au participat la sesiunea organizată de Ministerul Finanțelor privind evaluarea simplificată a funcțiilor din sistemul bugetar aferente autorităților publice locale. Evenimentul face parte dintr-un proces amplu de revizuire a funcțiilor bugetare, cu scopul de a le repoziționa în funcție de volumul de muncă, complexitate și specificul domeniului.



Vicepreședinții CALM, primarii comunei Gangura și Sireți, Marcel Bobeica și Leonid Boaghi, au subliniat că de-a lungul deceniilor, funcționarii locali au fost subapreciați în ceea ce privește salarizarea, iar acest exercițiu ar trebui să corecteze lacunele istorice din Legea privind sistemul unic de salarizare.



Viorel Furdui, directorul executiv al CALM, a menționat că așteptările sunt mari, mai ales că subiectul salarizării a fost abordat frecvent în ultimii ani în cadrul reformelor inițiate de puterea centrală. „Deși vocea autorităților locale a fost auzită, procesul de repoziționare este complex și influențat de mai mulți factori, inclusiv de ierarhii moștenite din perioada sovietică”, a declarat Viorel Furdui.



Primăria municipiului Chișinău, având statut de APL I și II, a fost tratată ca un caz distinct, iar reprezentanții CALM au cerut o abordare proporțională cu volumul de responsabilități. În același timp, primarii au evidențiat lipsa motivației salariale pentru atragerea de investiții și implementarea proiectelor locale.



Asupra discrepanțelor dintre administrația centrală și cea locală a atras atenția Raisa Cotorobai, șefa Direcției Audit Intern din cadrul Primăriei municipiului Chișinău, care a subliniat că funcții similare sunt remunerate diferit, iar lipsa atractivității salariale duce la migrarea specialiștilor către ministere.



Secretarii consiliilor locale, reprezentați la eveniment de Gheorghe Petică din Coșnița, au solicitat să fie remunerați, cel puțin la fel, ca și colegii lor din consiliile raionale, invocând că au mult mai multe atribuții, dar și condiții de muncă mult mai dificile.



Și contabila Aliona Dumbravan din Corlăteni a atras atenția asupra dezechilibrului între APL I și APL II, unde lipsa resurselor umane și financiare duce la suprasolicitarea specialiștilor locali.



Toate propunerile formulate urmează să fie analizate de experți, după care va avea loc o nouă întrunire a APL și APC la acest subiect. Reprezentanții APL au subliniat că fără un sistem de salarizare echitabil, nu se pot avea așteptări realiste privind implementarea reformelor, dezvoltarea serviciilor publice sau integrarea europeană.