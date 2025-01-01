Vizualizări: 37

CALM alături de primarii începători: atelier regional dedicat reformelor și guvernării locale eficiente

23 Octombrie 2025 — Pe 22 octombrie 2025, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a organizat un atelier de informare dedicat primarilor aflați la primul mandat din raioanele Ștefan Vodă, Șoldănești, Telenești, Sângerei, Soroca, Râșcani, Rezina și Taraclia.



Evenimentul a avut drept scop familiarizarea aleșilor locali cu rezultatele CALM în cei 15 ani de activitate, precum și explicarea modificărilor legislative recente în domenii esențiale pentru administrația publică locală: salarizare, integritate, prevenirea conflictelor de interese, transparență decizională, regimul proprietății publice, evaluarea și impozitarea funciară, reglementări urbanistice și altele.



Printre rezultatele înregistrate de CALM, directorul executiv Viorel Furdui a menționat: implicarea activă în procesul de reformă a APL și apărarea intereselor tuturor APL, consolidarea dialogului instituționalizat cu Guvernul/APC; îmbunătățirea procesului de avizare de către CALM a actelor normative ce vizează activitatea APL; crearea și activitatea celor 6 rețele profesionale din cadrul CALM, creșterea fondurilor pentru dezvoltarea localităților și distribuirea lor obiectivă și echitabilă; impulsionarea procesului de delimitare, înregistrare și evaluare a bunurilor; contribuții esențiale la adoptarea Codurilor Urbanismului, Funciar, Subsolului, inclusiv la Legea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară; implicarea și reprezentarea APL în negocierile de aderare a R. Moldova la UE etc.



La capitolul consolidării descentralizării financiare, la insistența CALM s-a reușit creșterea veniturilor la bugetele locale prin implementarea impozitului pe salariu la domiciliu; direcționarea (din anul 2020) în bugetele locale a 100% de defalcări din impozitul pe venitul persoanelor fizice pentru sate, comune și 50% pentru orașe, municipii, centre raionale. Alte venituri care ajung direct în bugetele locale reprezintă 50% din taxa pentru resursele naturale și 50% din taxa pe apă. „În sfârșit, am fost auziți și la capitolul salarizării/motivării în APL, dar mai avem de lucru la acest capitol."



Printre obiectivele CALM au fost enumerate necesitatea dezvoltării instituționale; participarea în procesul decizional prin asigurarea interacțiunii cu toate ministerele, comisiile parlamentare și alte instituții publice centrale; eficientizarea comunicării cu membrii și structurile interne ale asociației etc.



Un subiect de interes major pentru primari a fost reforma administrativ-teritorială planificată de autoritățile centrale. Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, a subliniat că Uniunea Europeană nu impune un model unic de administrare, ci încurajează eficiența și adaptarea la realitățile locale. „În diverse țări ale Uniunii Europene există modele diferite de organizare administrativă. Important este ca orice reformă să aducă beneficii reale cetățenilor. Țările Baltice sunt adesea prezentate ca exemplu, însă nu trebuie să uităm că reformele eficiente nu se fac peste noapte și că UE a investit miliarde de euro în dezvoltarea acestor state din fostul spațiu sovietic", a declarat Viorel Furdui.



Experta CALM Cătălina Scorțescu a explicat structura salariilor lunare ale primarilor, viceprimarilor și funcționarilor din APL, garanțiile sociale, interimatul funcției de primar și cumulul de funcții.



Expertul CALM Igor Cristal a prezentat noutăți legislative în domeniul funciar-cadastral și fiscal, inclusiv clasificarea terenurilor și delimitarea proprietății publice.



Expertul CALM Viorel Rusu a detaliat cadrul normativ privind integritatea, incompatibilitățile, conflictele de interese, restricțiile și transparența la nivel local.



Participanții au apreciat inițiativa CALM, considerând-o utilă și necesară. Maxim Gritunic, primarul orașului Biruința din Sângerei a afirmat:



„Am aflat multe lucruri utile și vrem să mulțumim CALM-ului pentru că ne apără interesele și ne oferă soluții la problemele cu care ne confruntăm."



Victoria Prisacari, primara comunei Parcani din Soroca a subliniat importanța acestor sesiuni:



„Astfel de instruiri ar trebui organizate chiar de la începutul mandatului, mai ales pentru cei care vin din alte domenii decât administrația publică."



Mihail Boubătrân, primarul satului Slobozia din Ștefan Vodă a adăugat:



„CALM-ul este o structură care reprezintă toți primarii, indiferent de apartenența politică și apără interesele cetățenilor."



CALM va continua organizarea de sesiuni informative similare în alte raioane ale Republicii Moldova, reafirmând angajamentul său pentru o administrație locală profesionistă, transparentă și orientată spre cetățean.