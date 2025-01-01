Vizualizări: 149
Centrul CONTACT și Fundația Soros Moldova lansează campania națională de promovare a ONG-urilor „Oameni care pun umărul”
24 Octombrie 2025 — „Oameni care pun umărul” – sub acest slogan, timp de jumătate de an, în Republica Moldova se va desfășura o amplă campanie de comunicare menită să aducă în atenția publicului rolul și impactul real al organizațiilor neguvernamentale în viața oamenilor și a comunităților. Campania este implementată de Centrul CONTACT și susținută financiar de Fundația Soros Moldova, având ca obiectiv principal creșterea nivelului de cunoaștere a sectorului asociativ și recunoașterea contribuției acestuia la dezvoltarea socială a țării.
Inițiativa vine într-un context în care percepția publică asupra ONG-urilor este adesea marcată de stereotipuri sau neîncredere. Deși în Republica Moldova sunt înregistrate peste 10.000 de organizații neguvernamentale, doar o mică parte se bucură de recunoașterea meritată din partea publicului. Campania își propune să aducă mai aproape de cetățeni munca reală a ONG-urilor, acțiuni prin care acestea oferă sprijin persoanelor vulnerabile, apără drepturile celor fără voce și creează soluții acolo unde instituțiile publice nu reușesc să ajungă.
„În ultimii ani, sectorul asociativ a avut o contribuție esențială la dezvoltarea mai multor domenii, dar imaginea publică a ONG-urilor a fost adesea distorsionată. Prin această campanie, ne propunem să arătăm chipurile reale ale implicării, oameni care, prin eforturi constante și adesea invizibile, fac diferența acolo unde este mai mare nevoie. Este un demers de recunoaștere și reconectare între societate și cei care o sprijină din interior,” a declarat Serghei Neicovcen, directorul executive al Centrului CONTACT.
Combinând acțiuni media, activări sociale și evenimente publice, Campania „Oameni care pun umărul” se va desfășura la nivel național și va reuni organizații din diverse domenii, de la educație, sănătate, democrație participativă și drepturile omului, până la protecția mediului, dezvoltare locală și incluziune socială. Ea va începe cu o fază de dialog în social media, menită să stimuleze conversația despre problemele cotidiene și despre rolul ONG-urilor care intervin în sprijinul comunităților. În lunile următoare, vor fi lansate un documentar despre sectorul asociativ, o serie de spoturi video și o expoziție fotografică itinerantă intitulată „Oameni pentru care am pus umărul”. De asemenea, în fiecare zi de joi, la ora 17:10, cetățenii sunt invitați să urmărească emisiunea campaniei „Oameni care pun umărul”, difuzată la Radio Moldova.
Campania se va încheia cu Zilele Porților Deschise în ONG-uri, o inițiativă națională care va permite publicului să vadă direct activitatea organizațiilor neguvernamentale din diferite regiuni ale țării și oamenii din spatele acestor organizații.
„Oamenii din organizațiile societății civile cunosc cel mai bine realitățile din comunitățile lor și intervin acolo unde este nevoie de sprijin, dialog și soluții. Prin această campanie, vrem să aducem în prim-plan munca lor și să evidențiem importanța susținerii ONG-urilor — a acestor oameni care transformă solidaritatea în acțiune și contribuie la construirea unei societăți deschise, bazate pe încredere, cooperare și responsabilitate,” a declarat Daniela Vidaicu, directoarea executivă a Fundației Soros Moldova.
Sectorul asociativ din Republica Moldova s-a dezvoltat după anii ’90, odată cu consolidarea democrației și a inițiativelor civice. Astăzi, în țară activează peste 10.000 de organizații neguvernamentale, implicate în domenii precum educație, sănătate, drepturile omului, politici publice și decomcrație participativă, protecția mediului, dezvoltare comunitară, cultură, tineret și incluziune socială. ONG-urile au fost actori cheie în reforme majore, de la îmbunătățirea serviciilor sociale și promovarea egalității de gen, până la răspunsul umanitar pentru refugiați și dezvoltarea locală participativă. Cu toate acestea, doar aproximativ un sfert dintre cetățeni declară că au încredere în activitatea ONG-urilor, potrivit sondajelor recente.
Campania „Oameni care pun umărul” vine să schimbe această percepție, aducând în prim-plan dimensiunea umană a sectorului, oameni, nu structuri.
