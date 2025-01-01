Vizualizări: 76

Reforma funcțiilor bugetare: drumul spre echitate, recunoaștere și salarizare demnă în administrația locală

25 Octombrie 2025 — În această ediție a emisiunii „La Înălțime cu CALM” abordăm un subiect de maximă actualitate și importanță pentru funcționarii din primării: revizuirea funcțiilor bugetare din APL și repoziționarea acestora în sistemul de salarizare. Procesul, inițiat de Ministerul Finanțelor, promite să corecteze inechitățile istorice și să aducă mai multă echitate în remunerarea angajaților din administrația locală.



Protagoniștii emisiunii sunt:

• Leonid Boaghi, vicepreședinte CALM și primar al satului Sireți, Strășeni;

• Cătălina Scorțescu, expertă CALM;

• Raisa Cotorobai, șefa Direcției Audit Intern, Primăria municipiului Chișinău;

• Gheorghe Petică, secretar al consiliului local din Coșnița, Dubăsari;

• Aliona Dumbravan, contabilă în cadrul Primăriei Corlăteni, Râșcani.

„La Înălțime cu CALM” – acolo unde administrația locală își face auzită vocea, iar soluțiile se construiesc împreună.



Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm.md: