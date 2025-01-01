Vizualizări: 38

Dialog strategic între CALM și premierul desemnat Alexandru Munteanu

28 Octombrie 2025 — Pe 27 octombrie, Biroul Executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) a participat la o rundă de consultări publice cu Alexandru Munteanu, candidat la funcția de prim-ministru. Întâlnirea a marcat un moment important de reafirmare a parteneriatului dintre autoritățile locale și Guvern în procesul de reforme democratice și integrare europeană.



Tatiana Badan, președinta CALM, a subliniat angajamentul pentru descentralizare, autonomie locală și modernizarea statului prin dialog instituționalizat și cooperare interministerială. „Avem experiența necesară pentru a contribui activ la modernizarea statului și integrarea Republicii Moldova în spațiul european. Deși acest proces este complex și plin de provocări, avem convingerea că succesul este posibil dacă ne bazăm pe pilonii esențiali ai unei guvernări democratice: dialogul instituționalizat, funcționarea eficientă a Comisiei Paritare, implicarea grupurilor de lucru ministeriale, avizarea transparentă a actelor normative și consultarea continuă cu autoritățile locale.”



Totodată, președinta CALM a scos în evidență faptul că prin cooperare reală și respect reciproc între nivelurile de guvernare, poate fi construită o administrație publică modernă, eficientă și apropiată de cetățeni. „R. Moldova are potențialul de a deveni un model regional de descentralizare și democrație participativă — iar CALM este pregătit să fie un partener activ în acest parcurs.”



Viorel Furdui, director executiv CALM, a mulțumit fostului premier Dorin Recean pentru deschidere și cooperare. În cadrul consultărilor cu noul premier desemnat, Viorel Furdui a pledat pentru o reformă administrativ-teritorială fundamentată pe consultare și abordare de jos în sus. „Timp de decenii, reformele în Republica Moldova au fost inițiate și impuse de sus în jos, fără o înțelegere profundă a realităților locale. Această abordare centralizată a generat în majoritatea cazurilor ineficiență și eșec. Poate este momentul să schimbăm această abordare. Reforma trebuie să pornească de la firul ierbii — de la comunități, de la oamenii care cunosc cel mai bine nevoile și potențialul local. Avem nevoie de o viziune de jos în sus, construită prin dialog autentic, consultări reale și implicarea activă a autorităților publice locale în toate etapele procesului: de la definirea priorităților, la stabilirea etapelor și implementarea măsurilor”



Viorel Furdui a atras atenția la faptul că reforma nu înseamnă doar redesenarea hărții administrative. „În esență, este vorba despre oameni: despre cum trăiesc, cum sunt reprezentați, cum pot accesa servicii publice de calitate și cum pot contribui la dezvoltarea comunității lor. Nu este corect să ne axăm doar pe aspectul teritorial. De fapt, aceasta este o reformă socială, financiară, economică, administrativă și organizațională. Avem nevoie de administrații locale capabile, transparente și apropiate de cetățeni.



CALM a reiterat că UE nu impune o formă unică de reformă teritorială, ci solicită eficiență și guvernare responsabilă.



Printre alte priorități în procesul de guvernare, Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura, vicepreședintele CALM, a menționat necesitatea îmbunătățirii accesului la fondurile europene și naționale, inclusiv crearea unui fond național pentru cofinanțare. „Este nevoie de revizuirea sistemului fiscal în favoarea descentralizării și creșterii veniturilor proprii ale APL”, a reiterat Marcel Bobeica.



Valentina Buzu, primara satului Peresecina și vicepreședintă a CALM, a subliniat în cadrul consultărilor cu premierul desemnat necesitatea urgentă de reducere a birocrației și reformare a sistemului de achiziții publice, două obstacole majore în calea dezvoltării locale.



Delimitarea și evaluarea proprietății publice pentru o administrare eficientă, consolidarea orașelor ca poli regionali de dezvoltare, dar și abordarea specifică a problemelor satelor mici, cu accent pe inițiativa comunităților locale, au fost alte tematici prezentate premierului desemnat.



Olga Ursu, viceprimara municipiului Chișinăul, a evidențiat rolul APL în gestionarea crizelor, necesitatea unui dialog constant între autoritățile centrale și reprezentanții APL din capitală, asigurarea cu resurse a tuturor competențelor delegate APL etc.



Primarii din UTA Găgăuzia, de asemenea, au solicitat aprofundarea descentralizării financiare, impulsionarea procesului de înregistrare a proprietăților și prezența activă a Guvernului în regiune.



Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul și vicepreședinte al CALM, și-a exprimat speranța că un capitol dedicat APL se va regăsi în Programul de Guvernare și a vorbit despre examinarea posibilității de a include un reprezentant al CALM în Guvern. Alesul local a vorbit și despre necesitatea organizării de întâlniri trimestriale a Guvernului cu edilii municipiilor.



Violeta Crudu, primara comunei Cruzești, vicepreședintă a CALM și președintă a Rețelei Femeilor din cadrul CALM, a atras atenția asupra unui fenomen îngrijorător: proliferarea mesajelor de ură și atacurilor verbale îndreptate împotriva femeilor alese în funcții publice.



„Este imperativ să elaborăm politici clare și eficiente care să descurajeze discursul instigator la ură și să protejeze demnitatea femeilor din administrația locală. Alesele locale nu sunt doar reprezentante ale comunităților, ci și modele de implicare, curaj și profesionalism. Atacurile la adresa lor nu sunt doar personale, ci afectează întreaga societate și subminează încrederea în instituțiile democratice.”



Nina Costiuc, primara comunei Budești, a vorbit despre necesitatea asigurării garanțiilor sociale pentru angajații din APL, reiterând importanța stabilității, protecției și motivării personalului care contribuie zilnic la buna funcționare a comunităților. „Fără un cadru social solid, administrația locală nu poate deveni un pilon de profesionalism și eficiență.”



Alexandru Munteanu a exprimat deschidere pentru un parteneriat autentic cu CALM, bazat pe democrație participativă, descentralizare și autonomie locală. Premierul desemnat a dat asigurări că deciziile nu vor fi luate peste noapte, ci prin consultare și colaborare.