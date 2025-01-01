Vizualizări: 20
Republica Moldova prin CALM va deține copreședenția CORLEAP – Constantin Cojocaru desemnat în calitate de copreședinte
28 Octombrie 2025 — 27 octombrie 2025, la Erevan, Armenia, în cadrul celei de-a 14-a întâlniri anuale a Conferinței Autorităților Regionale și Locale pentru Parteneriatul Estic (CORLEAP), vicepreședintele CALM și primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, a fost ales în funcția de copreședinte al Comitetului Regiunilor CORLEAP al Uniunii Europene.
Această alegere reprezintă o recunoaștere binemeritată a profesionalismului, dedicării și angajamentului său pentru dezvoltarea comunităților locale și consolidarea guvernării democratice în regiune. Alături de Constantin Cojocaru, CALM și R. Moldova au fost reprezentați la eveniment de către alți doi vicepreședinți: Serghei Anastasov, primar al municipiului Comrat și Alexandr Petcov, primar al municipiului Bălți.
Printre tematicile strategice supuse în atenția participanților au fost:
- Starea și perspectivele descentralizării în țările Parteneriatului Estic
- Discuția și adoptarea Planului de Acțiune CORLEAP 2025–2029
- Noua abordare a UE față de Regiunea Mării Negre
Felicitări, dle Constantin Cojocaru! Suntem încrezători că, sub copreședinția dumneavoastră, CORLEAP va contribui semnificativ la:
- Promovarea intereselor comunităților locale și regionale
- Consolidarea parteneriatului dintre autoritățile locale și instituțiile europene
- Dezvoltarea dialogului și a regiunilor la nivel european
Vă dorim mult succes în îndeplinirea noilor responsabilități și realizări remarcabile în promovarea valorilor europene, descentralizării și democrației locale!
CORLEAP (Conferința Autorităților Locale și Regionale din Parteneriatul Estic) a fost înființată de Comitetul European al Regiunilor (CoR) în 2011. Este singurul forum politic dedicat autorităților locale și regionale din Uniunea Europeană și din cele șase țări partenere din est. CORLEAP funcționează ca o platformă de cooperare teritorială, facilitând schimbul de informații și bune practici între nivelurile de guvernare.
