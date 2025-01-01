Vizualizări: 42
CALM participă activ la lansarea Programului de stat pentru dezvoltarea parcurilor industriale
31 Octombrie 2025 — Reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) au luat parte activă săptămâna curentă la procesul de definitivare și pregătire spre lansare a Programului de stat pentru constituirea și dezvoltarea parcurilor industriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 493/2025.
În cadrul primei ședințe a Comitetului de Coordonare, constituit din 9 membri, inclusiv un reprezentant CALM, a fost aprobat Manualul operațional al Programului, elaborat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) – instituția responsabilă de implementare.
La 30 octombrie, în prezența reprezentanților CALM, ODA, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), Camerei de Comerț și Industrie, precum și a reprezentanților mai multor parcuri industriale, secretara de stat Natalia Selevestru a prezentat public Programul și a enunțat speranța că se va reuși lansarea, în 2025, a apelului de proiecte pentru finanțare (cu termen preconizat pentru depunerea cererilor de 30 de zile).
În perioada următoare, ODA va definitiva și supune aprobării:
• Ghidul apelului de proiecte,
• Formularul de aplicare,
• Formularul bugetului,
• Alte documente relevante pentru procesul de finanțare.
Bugetul Programului pentru 2025 este de 51 milioane lei, preconizați în bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii tehnice și de producție a parcurilor industriale din Republica Moldova.
Implementarea Programului va fi asigurată de:
• Comitetul de Coordonare – organ decizional,
• ODA – organ executiv (inclusiv verificarea notelor conceptuale),
• Grupul de lucru pentru evaluarea proiectelor – organ consultativ.
Cine va putea aplica:
• Autorități publice centrale de specialitate,
• Autorități publice locale (inclusiv UTA Găgăuzia),
• Instituții de învățământ superior.
Printre criteriile de bază de eligibilitate:
• Teren public de minimum 5 ha, fără sarcini sau litigii,
• Acces rutier și posibilitate de racordare la utilități.
Programul se aplică tuturor parcurilor industriale constituite conform Legii nr. 182/2010, indiferent de categoria acestora (A, B sau C), cu respectarea condițiilor stabilite.
Imagine simbol: depozitinfo.ro
