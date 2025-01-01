Vizualizări: 110
Guvernare de jos în sus și reforme cu gândul la oameni – așteptările CALM de la noul premier
2 Noiembrie 2025 — În această ediție a emisiunii La Înălțime cu CALM, aflăm care sunt așteptările autorităților publice locale de la noul Cabinet de Miniștri, în urma consultărilor publice dintre Congresul Autorităților Locale din Moldova și premierul desemnat Alexandru Munteanu.
Reprezentanții CALM au pledat pentru o guvernare participativă, descentralizată, construită pe dialog real cu comunitățile. De la necesitatea efectuării unei reforme în centrul căreia să fie cetățeanul, salarizarea echitabilă în APL, până la combaterea discursului instigator la ură și includerea CALM în procesul decizional guvernamental — primarii din toate regiunile țării au transmis mesaje de deschidere către un dialog constructiv.
Protagoniștii acestei ediții sunt:
• Tatiana Badan, președinta CALM, primară de Selemet, Cimișlia;
• Ion Dolganiuc, primarul satului Colibași, vicepreședinte al CALM;
• Valentina Buzu, primara satului Peresecina, vicepreședintă a CALM
• Victor Ambroci, primarul orașului Călărași, vicepreședinte al CALM;
• Victor Bogatico, primarul orașului Râșcani, vicepreședinte al CALM;
• Anatolie Talmaci, viceprimarul satului Copceac (UTA Găgăuzia).
Este o ediție dedicată viziunii de jos în sus, în care administrația locală își reafirmă rolul esențial în modernizarea statului și integrarea europeană.
Emisiunea este realizată de Ana Moraru și poate fi ascultată pe site-ul calm.md: https://www.calm.md/?p=32253
