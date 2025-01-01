Vizualizări: 107

Alexandr Tarnavschi la Strasbourg: „O Găgăuzie puternică înseamnă o Moldovă mai stabilă”

2 Noiembrie 2025 — În cadrul celei de-a 49-a Sesiuni a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, desfășurată la Strasbourg, Alexandr Tarnavschi, reprezentant al UTA Găgăuzia, a transmis un mesaj ferm în favoarea consolidării autonomiei locale și a respectării principiilor democratice.



Tarnavschi a mulțumit autorilor raportului privind aplicarea Cartei Europene a Autonomiei Locale în Republica Moldova, apreciind atenția acordată propunerilor formulate de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM).



„Lupta împotriva moștenirii criminale a lui Ilan Șor nu trebuie să se transforme într-o luptă împotriva autonomiei etnice. Încrederea publicului și stabilitatea țării depind de respectarea acestui principiu”, a declarat Tarnavschi.



El a subliniat că Găgăuzia nu este o problemă, ci o realizare pentru Republica Moldova, evidențiind importanța unui statut juridic clar, a autonomiei instituționale și a stabilității financiare.



„Consolidarea administrației locale, aplicarea principiului subsidiarității și distribuția echitabilă a bugetului aduc beneficii tuturor. O Găgăuzie puternică face întreaga țară mai solidă și mai stabilă.”



În încheiere, Tarnavschi a adresat mulțumiri speciale CALM pentru sprijinul acordat comunităților locale, pentru promovarea dialogului și pentru angajamentul față de democrația locală.



Discursul domnului Alexandr Tarnavschi la cea de-a 49-a sesiune a CALRCE poate fi accesat la următorul link: https://www.calm.md/alexandr-tarnavschi-la-strasbourg-o-gagauzie-puternica-inseamna-o-moldova-mai-stabila/