Valentina Casian la Strasbourg: „Democrația locală este primul bastion al adevărului”

2 Noiembrie 2025 — În cadrul celei de-a 49-a Sesiuni a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, desfășurată la Strasbourg, Valentina Casian, primara municipiului Strășeni și vicepreședinta CALM, a abordat una dintre cele mai mari provocări pentru Europa de astăzi: dezinformarea și impactul său asupra democrației locale.



„În Republica Moldova, dezinformarea nu este doar o problemă digitală. Ea a devenit o armă strategică, folosită pentru a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și în orientarea europeană a țării.”



Valentina Casian a salutat faptul că raportul Congresului reflectă cu acuratețe această realitate, evidențiind ingerințele externe – în special din partea Federației Ruse – care au influențat campaniile electorale, au divizat societatea și au încercat să erodeze încrederea în viitorul european al Republicii Moldova.



„Și totuși, țara noastră a demonstrat curajul și maturitatea cetățenilor săi în apărarea democrației. În acest proces, primarii au fost în prima linie – au comunicat cu oamenii, au calmat temerile și au apărat adevărul.”



Vicepreședinta CALM a avertizat că, odată cu apropierea alegerilor locale, riscurile persistă, iar reacția instituțională trebuie să fie fermă și coordonată.



„Statul trebuie să investească în educația civică și cultura media, autoritățile locale trebuie sprijinite în comunicarea transparentă cu cetățenii, iar spațiul public trebuie să devină un loc al informației verificate, nu al urii și polarizării.”



În încheiere, Valentina Casian a subliniat că democrația locală este primul bastion al adevărului, iar primarii trebuie sprijiniți – nu lăsați singuri în fața valului de manipulare informațională.



Discursul doamnei Valentina Casian la cea de-a 49-a sesiune a CALRCE poate fi accesat la următorul link: https://www.calm.md/valentina-casian-la-strasbourg-democratia-locala-este-primul-bastion-al-adevarului/