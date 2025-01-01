Vizualizări: 112
Valentina Casian la Strasbourg: „Democrația locală este primul bastion al adevărului”
2 Noiembrie 2025 — În cadrul celei de-a 49-a Sesiuni a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, desfășurată la Strasbourg, Valentina Casian, primara municipiului Strășeni și vicepreședinta CALM, a abordat una dintre cele mai mari provocări pentru Europa de astăzi: dezinformarea și impactul său asupra democrației locale.
„În Republica Moldova, dezinformarea nu este doar o problemă digitală. Ea a devenit o armă strategică, folosită pentru a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și în orientarea europeană a țării.”
Valentina Casian a salutat faptul că raportul Congresului reflectă cu acuratețe această realitate, evidențiind ingerințele externe – în special din partea Federației Ruse – care au influențat campaniile electorale, au divizat societatea și au încercat să erodeze încrederea în viitorul european al Republicii Moldova.
„Și totuși, țara noastră a demonstrat curajul și maturitatea cetățenilor săi în apărarea democrației. În acest proces, primarii au fost în prima linie – au comunicat cu oamenii, au calmat temerile și au apărat adevărul.”
Vicepreședinta CALM a avertizat că, odată cu apropierea alegerilor locale, riscurile persistă, iar reacția instituțională trebuie să fie fermă și coordonată.
„Statul trebuie să investească în educația civică și cultura media, autoritățile locale trebuie sprijinite în comunicarea transparentă cu cetățenii, iar spațiul public trebuie să devină un loc al informației verificate, nu al urii și polarizării.”
În încheiere, Valentina Casian a subliniat că democrația locală este primul bastion al adevărului, iar primarii trebuie sprijiniți – nu lăsați singuri în fața valului de manipulare informațională.
Discursul doamnei Valentina Casian la cea de-a 49-a sesiune a CALRCE poate fi accesat la următorul link: https://www.calm.md/valentina-casian-la-strasbourg-democratia-locala-este-primul-bastion-al-adevarului/
„În Republica Moldova, dezinformarea nu este doar o problemă digitală. Ea a devenit o armă strategică, folosită pentru a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și în orientarea europeană a țării.”
Valentina Casian a salutat faptul că raportul Congresului reflectă cu acuratețe această realitate, evidențiind ingerințele externe – în special din partea Federației Ruse – care au influențat campaniile electorale, au divizat societatea și au încercat să erodeze încrederea în viitorul european al Republicii Moldova.
„Și totuși, țara noastră a demonstrat curajul și maturitatea cetățenilor săi în apărarea democrației. În acest proces, primarii au fost în prima linie – au comunicat cu oamenii, au calmat temerile și au apărat adevărul.”
Vicepreședinta CALM a avertizat că, odată cu apropierea alegerilor locale, riscurile persistă, iar reacția instituțională trebuie să fie fermă și coordonată.
„Statul trebuie să investească în educația civică și cultura media, autoritățile locale trebuie sprijinite în comunicarea transparentă cu cetățenii, iar spațiul public trebuie să devină un loc al informației verificate, nu al urii și polarizării.”
În încheiere, Valentina Casian a subliniat că democrația locală este primul bastion al adevărului, iar primarii trebuie sprijiniți – nu lăsați singuri în fața valului de manipulare informațională.
Discursul doamnei Valentina Casian la cea de-a 49-a sesiune a CALRCE poate fi accesat la următorul link: https://www.calm.md/valentina-casian-la-strasbourg-democratia-locala-este-primul-bastion-al-adevarului/
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2423
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1671
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 751
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1352
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33