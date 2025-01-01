Vizualizări: 141

Maria Galiț la Strasbourg: „Autonomia locală este o piatră de temelie a parcursului nostru european”

2 Noiembrie 2025 — În cadrul celei de-a 49-a Sesiuni a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, desfășurată la Strasbourg, Maria Galiț, primară a comunei Sărata Veche și vicepreședintă a CALM, a transmis un mesaj de apreciere și angajament ferm față de valorile democrației locale și ale autonomiei administrative.



„Doresc să-mi exprim sincera recunoștință față de raportori și experți pentru munca excelentă depusă în pregătirea acestui raport echilibrat privind implementarea Cartei europene a autonomiei locale în Republica Moldova.”



Maria Galiț a salutat recunoașterea progreselor înregistrate în dialogul politic dintre guvern și autoritățile locale, în procesul de descentralizare fiscală și în îmbunătățirea condițiilor de exercitare a mandatelor elective.



Totodată, vicepreședinta CALM a exprimat preocuparea față de riscurile asociate fragmentării administrative, subliniind că orice proces de comasare sau fuziune a comunelor trebuie abordat cu maximă prudență și responsabilitate.



„Fiecare comunitate are propria sa istorie, identitate și capacitate de gestionare. Deciziile ireversibile trebuie precedate de analize aprofundate și consultări autentice cu comunitățile vizate.”



Vicepreședinta CALM a pledat pentru forme flexibile de colaborare intercomunală, consolidarea autonomiei financiare și delimitarea clară a competențelor locale, alături de alocarea resurselor necesare.



„Este esențial să consolidăm dialogul instituționalizat între guvernul central și autoritățile locale, iar CALM joacă deja un rol fundamental în acest proces.”



În încheiere, Maria Galiț a reafirmat angajamentul Republicii Moldova față de principiile Cartei europene a autonomiei locale.



„Suntem convinși că doar o administrație locală puternică, democratică și responsabilă poate contribui la construirea unei societăți mai echitabile, reziliente și mai apropiate de cetățeni.”



Discursul doamnei Maria Galiț la cea de-a 49-a sesiune a CALRCE poate fi accesat la următorul link: https://www.calm.md/maria-galit-la-strasbourg-autonomia-locala-este-o-piatra-de-temelie-parcursului-nostru-european/