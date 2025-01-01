Vizualizări: 141
Maria Galiț la Strasbourg: „Autonomia locală este o piatră de temelie a parcursului nostru european”
2 Noiembrie 2025 — În cadrul celei de-a 49-a Sesiuni a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, desfășurată la Strasbourg, Maria Galiț, primară a comunei Sărata Veche și vicepreședintă a CALM, a transmis un mesaj de apreciere și angajament ferm față de valorile democrației locale și ale autonomiei administrative.
„Doresc să-mi exprim sincera recunoștință față de raportori și experți pentru munca excelentă depusă în pregătirea acestui raport echilibrat privind implementarea Cartei europene a autonomiei locale în Republica Moldova.”
Maria Galiț a salutat recunoașterea progreselor înregistrate în dialogul politic dintre guvern și autoritățile locale, în procesul de descentralizare fiscală și în îmbunătățirea condițiilor de exercitare a mandatelor elective.
Totodată, vicepreședinta CALM a exprimat preocuparea față de riscurile asociate fragmentării administrative, subliniind că orice proces de comasare sau fuziune a comunelor trebuie abordat cu maximă prudență și responsabilitate.
„Fiecare comunitate are propria sa istorie, identitate și capacitate de gestionare. Deciziile ireversibile trebuie precedate de analize aprofundate și consultări autentice cu comunitățile vizate.”
Vicepreședinta CALM a pledat pentru forme flexibile de colaborare intercomunală, consolidarea autonomiei financiare și delimitarea clară a competențelor locale, alături de alocarea resurselor necesare.
„Este esențial să consolidăm dialogul instituționalizat între guvernul central și autoritățile locale, iar CALM joacă deja un rol fundamental în acest proces.”
În încheiere, Maria Galiț a reafirmat angajamentul Republicii Moldova față de principiile Cartei europene a autonomiei locale.
„Suntem convinși că doar o administrație locală puternică, democratică și responsabilă poate contribui la construirea unei societăți mai echitabile, reziliente și mai apropiate de cetățeni.”
Discursul doamnei Maria Galiț la cea de-a 49-a sesiune a CALRCE poate fi accesat la următorul link: https://www.calm.md/maria-galit-la-strasbourg-autonomia-locala-este-o-piatra-de-temelie-parcursului-nostru-european/
„Doresc să-mi exprim sincera recunoștință față de raportori și experți pentru munca excelentă depusă în pregătirea acestui raport echilibrat privind implementarea Cartei europene a autonomiei locale în Republica Moldova.”
Maria Galiț a salutat recunoașterea progreselor înregistrate în dialogul politic dintre guvern și autoritățile locale, în procesul de descentralizare fiscală și în îmbunătățirea condițiilor de exercitare a mandatelor elective.
Totodată, vicepreședinta CALM a exprimat preocuparea față de riscurile asociate fragmentării administrative, subliniind că orice proces de comasare sau fuziune a comunelor trebuie abordat cu maximă prudență și responsabilitate.
„Fiecare comunitate are propria sa istorie, identitate și capacitate de gestionare. Deciziile ireversibile trebuie precedate de analize aprofundate și consultări autentice cu comunitățile vizate.”
Vicepreședinta CALM a pledat pentru forme flexibile de colaborare intercomunală, consolidarea autonomiei financiare și delimitarea clară a competențelor locale, alături de alocarea resurselor necesare.
„Este esențial să consolidăm dialogul instituționalizat între guvernul central și autoritățile locale, iar CALM joacă deja un rol fundamental în acest proces.”
În încheiere, Maria Galiț a reafirmat angajamentul Republicii Moldova față de principiile Cartei europene a autonomiei locale.
„Suntem convinși că doar o administrație locală puternică, democratică și responsabilă poate contribui la construirea unei societăți mai echitabile, reziliente și mai apropiate de cetățeni.”
Discursul doamnei Maria Galiț la cea de-a 49-a sesiune a CALRCE poate fi accesat la următorul link: https://www.calm.md/maria-galit-la-strasbourg-autonomia-locala-este-o-piatra-de-temelie-parcursului-nostru-european/
Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 2423
- Afaceri 809
- Angajări & Joburi 167
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 127
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 16
- Construcţii & Infrastructură 47
- Dezvoltare Regională 1671
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 564
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 329
- Educaţie & Instruire 751
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 30
- Media & Publicitate 365
- Mediu 36
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 16
- Ong & Societate Civilă 1352
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 125
- Sindicate 4
- Social 580
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 287
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 33