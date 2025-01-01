Vizualizări: 168
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău: „Este timpul ca autoritățile centrale să trateze cu seriozitate recomandările Consiliului Europei”
2 Noiembrie 2025 — În urma participării la cea de-a 49-a Sesiune a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, desfășurată la Strasbourg, primarul municipiului Chișinău, vicepreședinte al CALM, președintele delegației R. Moldova la Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Ion Ceban, a reacționat la concluziile critice formulate în raportul de monitorizare privind aplicarea Cartei Europene a Autonomiei Locale în Republica.
„Raportul Consiliului Europei este clar și fără echivoc: autoritățile locale din Republica Moldova continuă să aibă competențe limitate, autonomie financiară redusă și o povară administrativă excesivă. Aceste constatări nu pot fi ignorate.”
Primarul capitalei a subliniat că aceste deficiențe afectează direct capacitatea administrațiilor locale de a răspunde nevoilor cetățenilor și de a contribui eficient la dezvoltarea comunităților.
„Este timpul ca autoritățile centrale să examineze cu responsabilitate acest raport, împreună cu CALM, și să preia recomandările formulate de experții europeni pentru a le implementa în mod concret.”
Ion Ceban a pledat pentru un parteneriat real între nivelurile de guvernare, bazat pe respect reciproc, transparență și angajament față de standardele europene în materie de autonomie locală.
Materialul Video poate fi accesat la următorul link: https://www.calm.md/ion-ceban-primarul-municipiului-chisinau-este-timpul-ca-autoritatile-centrale-sa-trateze-cu-seriozitate-recomandarile-consiliului-europei/
