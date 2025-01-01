Vizualizări: 33

Vizită de lucru a Ambasadorului Germaniei la proiectul de importanță națională „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”

3 Noiembrie 2025 — Strășeni, 3 noiembrie 2025. Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Hubert Knirsch, a efectuat astăzi o vizită de lucru în Regiunea Centru, unde a vizitat mai multe locații ale proiectului de importanță națională „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" - o inițiativă care va asigura, în curând, apă potabilă sigură pentru zeci de mii de oameni din raioanele Strășeni și Călărași.



Oficialul german, însoțit de conducerea ADR Centru și reprezentanți ai Băncii Germane de Dezvoltare KfW, a început vizita la depozitul din municipiul Strășeni, unde sunt păstrate materialele și țevile ce urmează să fie montate pe toate șantiere active din regiune.



Ulterior, delegația s-a deplasat pe șantierul din Strășeni, acolo unde lucrările de montare a conductei din fontă ductilă sunt în plină desfășurare. Lucrările avansează constant, iar echipele de constructori lucrează simultan pe 10 șantiere în cele trei sectoare ale proiectului - Chișinău, Strășeni și Călărași.



În prezent, lucrările sunt concentrate pe toate cele trei sectoare - Chișinău, Strășeni și Călărași. Au fost deja montați peste 9 kilometri de conductă, au fost inițiate lucrările la trei stații de pompare și executate lucrări importante de infrastructură conexă.



„Accesul la apă potabilă este o nevoie fundamentală și un drept al fiecărui om. Prin acest proiect, Germania contribuie la îmbunătățirea calității vieții pentru mii de locuitori din regiunea centrală a Republicii Moldova. Este un exemplu de cooperare eficientă și solidaritate europeană,"

a menționat ambasadorul Hubert Knirsch.



„Acest proiect este un exemplu clar al modului în care cooperarea internațională produce schimbări vizibile și benefice în viața oamenilor din Regiunea Centru. Germania nu este doar un partener financiar, ci un partener de încredere, care ne ajută să construim infrastructura viitorului - una sigură, durabilă și prietenoasă mediului," a subliniat Ion Pînzari, Directorul ADR Centru.



Proiectul Chișinău-Strășeni-Călărași este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură de apă implementate în Republica Moldova în ultimii ani. Conducta principală, cu o lungime de peste 50 de kilometri, va transporta apă de suprafață din râul Nistru către locuitorii din Strășeni și Călărași, reducând presiunea asupra surselor subterane și asigurând o alimentare durabilă și sigură.



Prin implementarea proiectului, se urmărește nu doar asigurarea accesului la apă potabilă, ci și consolidarea capacităților operatorilor de apă din Chișinău, Strășeni și Călărași, pentru o gestionare eficientă și durabilă a infrastructurii create.



Beneficiile proiectului se vor resimți pe termen lung prin reducerea riscurilor de îmbolnăvire cauzate de calitatea nesigură a apei, creșterea securității aprovizionării cu apă în perioade de secetă, protejarea resurselor naturale prin utilizarea responsabilă a apei de suprafață și îmbunătățirea confortului și a calității vieții pentru comunitățile din regiune.



Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" este implementat de Guvernul Republicii Moldova, prin Agenția de Dezvoltare Regională Centru, cu sprijinul Guvernului Federal German prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare KfW.



Detalii și galerie foto pe www.adrcetru.md